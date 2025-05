Manja o hrvaški Kmetiji: Skrbi me, ker imam jezik hitrejši od glave

"Glede na to, da sem v Sloveniji pustila dober vtis imam zelo velik pritisk za Hrvate, ker vseeno ne vem, kako se bom znašla, neka nova mentaliteta ljudi, malo me skrbi, kako bodo mene sprejeli pa še jezikovna bariera, upam da bo šlo," je dodala zgovorna Manja in povedala, da ima zaradi udeležbe v slovenski Kmetiji malce prednosti, zato ve, kako pomembna je tedenska naloga in kako pomembno je, koga pošlješ na tržnico, da bo ta iztržil čim več: "Upam, da jim bom lahko kaj pomagala in da ne bo že na začetku vse šlo v maloro. Ampak me vseeno malo skrbi. Najbolj me skrbi to, da znam biti glasna, znam kej povedati, jezik je hitrejši od glave in zna priti do kakšnih problemov."