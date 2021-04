Marcia Gay Harden: Ko osvojiš oskarja, se stvari obrnejo navzdol

Marcia Gay Harden je odkrito dejala, da je zanjo nagrada iz leta 2001 pomenila "katastrofo na profesionalnem področju." Film Pollock ji je prinesel zlatega kipca za najboljšo žensko stransko vlogo. V filmu, ki je pripovedoval zgodbo o ameriškem slikarju Jacksonu Pollocku , je na velikih platnih zablestela ob Edu Harrisu in Jennifer Connelly.

Kljub temu je do prejema najbolj cenjene filmske nagrade izredno kritična:"Oskarji pomenijo katastrofo za profesionalno igralsko kariero. Ko ga osvojiš, se stvari obrnejo navzdol. Kar naenkrat so vloge, ki so ti ponujene, mnogo manjše, manjši pa je posledično tudi zaslužek. Tukaj ni nobene logike."Igralka, ki se je rodila 14. avgusta 1959 v Kaliforniji, se je v času svoje dolgoletne kariere gledalcem s svojimi vlogami zapisala v spomin tudi s svojim delom v filmih American Gun, The MistterInto the Wild. Gledalci našega programa pa bodo lahko v njenih igralskih sposobnostih uživali že ta konec tedna.

Premiero filma Knjižničarka si lahko na programu POP TV v petek, 30. aprila, ob 21.00 ogledate namesto kuharskega šova MasterChef Slovenija, ki se na zaslone znova vrača že v naslednjem tednu.

Film pripoveduje zgodbo o depresivni knjižničarki Jane, ki je pred kratkim izgubila službo, zato se odloči, da bo odpotovala v Kostariko in tam skušala najti nov smisel življenja, preden bo pogoltnila pest tablet. Tam ji pot prekriža mlajši moški, turistični vodič Juan, ki jo odpelje na čudovita mesta in s katerim se zaplete v nepozabno romanco. Medtem ko Jane Juana prepriča, da prvič v življenju prebere knjigo, se ona v njegovi družbi po dolgem času uspe popolnoma sprostiti.Ameriški film krasi igralska zasedba, v kateri blestijo Marcia Gay Harden, Óscar Jaenada, Ron Canada, Yvette Thor, Jenna Ortega in drugi. Pod stvaritev iz leta 2015 pa se je podpisal Juan Feldman.