Marco Bellocchio bo prejel častno zlato palmo

Predsednik festivala Pierre Lescure je o Bellocchiu povedal: "Marco je vedno imel dvome o institucijah, tradiciji, osebni in kolektivni zgodovini. V vsakem od svojih del je skoraj nehote ali vsaj čim bolj naravno vnašal revolucijo v ustaljeni red."

Bellocchio bo na festivalu v Cannesu predstavil tudi svoj novi film Marx puo aspettare ( Marx lahko počaka ). Dokumentarec je njegova zelo osebna izpoved, saj skuša skozi film in pogovore z bližnjimi razumeti samomor svojega brata dvojčka pri 29 letih. Družinska tragedija, od katere si nikoli ni zares opomogel, je zanj tako vir občutka krivde kot navdiha, piše na spletni strani festivala.

Bellocchio sodi med najbolj znane italijanske režiserje. Leta 2011 je v Benetkah prejel zlatega leva za življenjsko delo. Med njegove najbolj znane filme se uvrščajo Zmagati , Verska vzgoja , Vrag v telesu in Skok v prazno .

Režiserjeve stvaritve so sicer precejšnja stalnica tega mondenega filmskega festivala, saj so tam do danes predvajali sedem njegovih filmov. Prvikrat je bil prisoten s filmom Skok v prazno v letu 1980, nazadnje pa z dramo po resničnih dogodkih Izdajalec iz leta 2019.

Častno zlato palmo pa na letošnjem canskem festivalu prejme tudi ameriška igralka in režiserka Jodie Foster. Izročili ji jo bodo na odprtju festivala.

Festival, ki običajno poteka v mesecu maju, so letos zaradi epidemioloških razmer preložili za skoraj dva meseca. Predviden je od 6. do 17. julija.