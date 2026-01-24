Margot brez Jacoba kot 'otrok brez odeje'

Igralka Margot Robbie je v nedavnem intervjuju priznala, da se je med snemanjem filma Viharni vrh tako navezala na soigralca Jacoba Elordija, da se je brez njega na snemanju počutila "kot otrok brez odeje". "Do ljudi, s katerimi delam, sem zelo soodvisna in vse imam zelo rada, vedno pa sem tista oseba, ki je tako obupana, ko je služba končana, in nočem, da se konča," je dejala.
35-letnica je z 28-letnim stanovskim kolegom hitro razvila tesno vez. Igralec se je med snemanjem vedno zadrževal v bližini starejše kolegice in jo opazoval pri delu. "Tretji dan snemanja sem se začela ozirati naokoli, da bi videla, kje je. Ko se je izkazalo, da ga ni, sem bila resnično vznemirjena in nemočna. Počutila sem se precej izgubljeno, kot otrok brez odeje ali česa podobnega," je v smehu pripovedovala.
"Deliva obojestransko 'obsedenost'. Če imaš priložnost deliti filmski set z Margot Robbie, moraš ves čas biti oddaljen od 5 do 10 metrov in jo opazovati. Je elitna igralka," je dodal Elordi. Film Viharni vrh je eden najbolj težko pričakovanih filmov leta, pod njega pa se je kot režiserka podpisala Emerald Fennell (Saltburn in Obetavna mladenka).
Margot Robbie je priznana avstralska igralka in producentka, ki je zaslovela z vlogo v filmu Vuk z Wall Streeta. Sledile so številne uspešne vloge, med drugim kot Harley Quinn v filmih DC Extended Universe, kot kraljica Elizabeta I. v filmu Marija, kraljica Škotske, in kot Sharon Tate v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu. Svojo produkcijsko hišo LuckyChap Entertainment je ustanovila skupaj s svojim možem Tomom Ackerleyjem, s katero sta producirala filme, kot so Jaz, Tonya, Promising Young Woman in Barbie.
Jacob Elordi je avstralski igralec, ki je najbolj znan po vlogi Noahja Flynna v najstniški seriji 'The Kissing Booth' na Netflixu ter po vlogi Nateha Jacoba v HBO-jevi seriji 'Euphoria'. Rodil se je v Brisbaneu v Avstraliji in se začel ukvarjati z igralstvom v najstniških letih. Poleg svojih televizijskih vlog je Elordi igral tudi v filmih, kot sta 'Deep Water' in nedavno 'Saltburn'.
Emerald Fennell je angleška filmska režiserka, scenaristka in igralka. Najbolj je znana po svojem režiserskem prvencu 'Obetavna mladenka' (Promising Young Woman) iz leta 2020, za katerega je prejela oskarja za najboljši izvirni scenarij. Pred tem je delala kot igralka in scenaristka, med drugim je bila showrunnerka serije 'Killing Eve'. Njen drugi film, 'Viharni vrh' (Saltburn), je izšel leta 2023.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.