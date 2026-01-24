Margot brez Jacoba kot 'otrok brez odeje'

Igralka Margot Robbie je v nedavnem intervjuju priznala, da se je med snemanjem filma Viharni vrh tako navezala na soigralca Jacoba Elordija , da se je brez njega na snemanju počutila "kot otrok brez odeje" . "Do ljudi, s katerimi delam, sem zelo soodvisna in vse imam zelo rada, vedno pa sem tista oseba, ki je tako obupana, ko je služba končana, in nočem, da se konča," je dejala.

35-letnica je z 28-letnim stanovskim kolegom hitro razvila tesno vez. Igralec se je med snemanjem vedno zadrževal v bližini starejše kolegice in jo opazoval pri delu. "Tretji dan snemanja sem se začela ozirati naokoli, da bi videla, kje je. Ko se je izkazalo, da ga ni, sem bila resnično vznemirjena in nemočna. Počutila sem se precej izgubljeno, kot otrok brez odeje ali česa podobnega," je v smehu pripovedovala.

"Deliva obojestransko 'obsedenost'. Če imaš priložnost deliti filmski set z Margot Robbie, moraš ves čas biti oddaljen od 5 do 10 metrov in jo opazovati. Je elitna igralka," je dodal Elordi. Film Viharni vrh je eden najbolj težko pričakovanih filmov leta, pod njega pa se je kot režiserka podpisala Emerald Fennell (Saltburn in Obetavna mladenka).