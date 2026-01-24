Naslovnica
Film/TV

Margot brez Jacoba kot 'otrok brez odeje'

Los Angeles, 24. 01. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Margot Robbie and Jacob Elordi v filmu Viharni vrh.

Velikokrat se zgodi, da se med snemanjem filma igralska zasedba zelo zbliža. Do tega je prišlo tudi na snemanju težko pričakovanega filma Viharni vrh, v katerem v glavnih vlogah igrata avstralska zvezdnika Margot Robbie in Jacob Elordi. V nedavnem intervjuju sta priznala, da sta med sabo stkala še posebej tesno in soodvisno vez.

Igralka Margot Robbie je v nedavnem intervjuju priznala, da se je med snemanjem filma Viharni vrh tako navezala na soigralca Jacoba Elordija, da se je brez njega na snemanju počutila "kot otrok brez odeje". "Do ljudi, s katerimi delam, sem zelo soodvisna in vse imam zelo rada, vedno pa sem tista oseba, ki je tako obupana, ko je služba končana, in nočem, da se konča," je dejala.

Margot Robbie in Jacob Elordi v filmu Viharni vrh.
Margot Robbie in Jacob Elordi v filmu Viharni vrh.
FOTO: Profimedia

35-letnica je z 28-letnim stanovskim kolegom hitro razvila tesno vez. Igralec se je med snemanjem vedno zadrževal v bližini starejše kolegice in jo opazoval pri delu. "Tretji dan snemanja sem se začela ozirati naokoli, da bi videla, kje je. Ko se je izkazalo, da ga ni, sem bila resnično vznemirjena in nemočna. Počutila sem se precej izgubljeno, kot otrok brez odeje ali česa podobnega," je v smehu pripovedovala.

"Deliva obojestransko 'obsedenost'. Če imaš priložnost deliti filmski set z Margot Robbie, moraš ves čas biti oddaljen od 5 do 10 metrov in jo opazovati. Je elitna igralka," je dodal Elordi. Film Viharni vrh je eden najbolj težko pričakovanih filmov leta, pod njega pa se je kot režiserka podpisala Emerald Fennell (Saltburn in Obetavna mladenka).

Razlagalnik

Margot Robbie je priznana avstralska igralka in producentka, ki je zaslovela z vlogo v filmu Vuk z Wall Streeta. Sledile so številne uspešne vloge, med drugim kot Harley Quinn v filmih DC Extended Universe, kot kraljica Elizabeta I. v filmu Marija, kraljica Škotske, in kot Sharon Tate v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu. Svojo produkcijsko hišo LuckyChap Entertainment je ustanovila skupaj s svojim možem Tomom Ackerleyjem, s katero sta producirala filme, kot so Jaz, Tonya, Promising Young Woman in Barbie.

Jacob Elordi je avstralski igralec, ki je najbolj znan po vlogi Noahja Flynna v najstniški seriji 'The Kissing Booth' na Netflixu ter po vlogi Nateha Jacoba v HBO-jevi seriji 'Euphoria'. Rodil se je v Brisbaneu v Avstraliji in se začel ukvarjati z igralstvom v najstniških letih. Poleg svojih televizijskih vlog je Elordi igral tudi v filmih, kot sta 'Deep Water' in nedavno 'Saltburn'.

Emerald Fennell je angleška filmska režiserka, scenaristka in igralka. Najbolj je znana po svojem režiserskem prvencu 'Obetavna mladenka' (Promising Young Woman) iz leta 2020, za katerega je prejela oskarja za najboljši izvirni scenarij. Pred tem je delala kot igralka in scenaristka, med drugim je bila showrunnerka serije 'Killing Eve'. Njen drugi film, 'Viharni vrh' (Saltburn), je izšel leta 2023.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Jacob Elordi margot robbie Viharni vrh odnos

