Margot Robbie bo filmska Barbie

"Ta projekt bo dober začetek našega partnerstva," je povedal Toby Emmerich, direktor Warner Bros Pictures Groupa. "Margotova je idealna producentka in igralka, ki bo Barbiko lahko oživila na zaslonu na svež in relevanten način za današnje občinstvo," je še dodal.

Robbiejeva bo koproducirala pod taktirko svojega podjetja LuckyChap Entertainment. "Barbika promovira samozavest, radovednost in komunikacijo skozi otroško potovanje v samospoznanje. Skoraj 60-letna znamka je otroke spodbujala v vlogah od princeske do predsednice. V čast mi je, da sem pri tem projektu, verjamem, da bo imel neverjetno pozitiven vpliv na otroke in svetovno občinstvo," je 28-letna oskarjevska nominiranka Margot Robbie povedala za E! News.