Margot Robbie improvizirala, da bi poljubila Brada Pitta

Margot Robbie , talentirana igralka, ki smo jo lahko gledali v filmu Volk z Wall Streeta in v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu ... je ponovno sodelovala z Bradom Pittom . A tokrat je izkoristila priložnost in enemu najbolj priljubljenih ameriških igralcev ukradla poljub.

Novinarka je Margot na intervjuju povedala, da se bo njen poljub z Bradom verjetno vpisal v filmsko zgodovino, igralka pa je povedala: "Veste, da poljuba prvotno ni bilo v scenariju? Mislila sem si, kdaj pa bom še dobila priložnost poljubiti Brada Pitta, če ne zdaj?"

V smehu je dodala, da je bilo snemanje scene zelo zabavno, da pa je prvotno režiserja prepričevala, da je to zelo podobno njenemu liku in da bi pasalo v celotno zgodbo. "Rekla sem Damien, mislim, da bi Nellie šla do Jacka in ga poljubila. In on je odgovoril, da ja, okej, lahko bi in nato dodal 'Čakaj, v resnici ti hočeš poljubiti Brada Pitta!' In sem se samo nasmejala in rekla, da morda nikoli več ne bom dobila te priložnosti."

In kako je bilo snemati to sceno? "Oh, bilo je super," je nasmejano povedala igralka, ki je že pred leti povedala, da je Bradova velika oboževlka.

In če je bila scena le nedolžna improvizacija Robbiejeve, je na koncu režiser vedel, da mora sceno obdržati tudi v končnem izdelku. "Ko sem Brada prvič poljubila, je Damien rekel, naj ponovim. In seveda sem bila navdušena."

Na intervjuju je zaupala tudi, da Brad ni bil edini, s katerim se je na snemanju filma Babilon poljubljala: "Poljubila sem tudi Katherine Waterson, ampak ne vem, če je ta scena vključena v zadnjo različico."