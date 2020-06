Margot Robbie najbolj delavna igralka, v petih letih sodelovala pri 19 filmih

OrganizacijaPartyCasino je objavila svež seznam, kdo je bil v zadnjih petih letih najbolj priden v svetu filma. V seštevek je vštela filme, v katerih igralci igrajo, se pojavijo, všteti so tudi kratki filmi, dokumentarni filmi in projekti, pri katerih so sodelovali kot producenti.

Prvo mesto je zavzel Nicolas Cage(27 filmov), na drugem je Samuel L. Jackson(25 filmov), na tretjem pa Brad Pitt (21 filmov). Prva ženska na seznamu je Margot, ki je zavzela peto mesto. Med najpomembnejše vloge štejejo vloga v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu …, Volk z Wall Streeta, Marija Škotska in Jaz, Tonya. Leta 2016 je igrala celo v filmu Velika poteza, in sicer samo sebe.

Igralke, ki ji sledijo na seznamu, so Nicole Kidman na devetem mestu, Natalie Portman na štirinajstem in Anna Kendrick na petnajstem. Najstarejši igralci na seznamu so 85-letna Judi Dench, 82-letni Morgan Freeman, Anthony Hopkins in Dustin Hoffman. Najmlajši pa 23-letni Tom Holland in 24-letni Timothee Chalament.