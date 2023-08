Margot Robbie napovedala, da bo film Barbie zaslužil milijardo dolarjev.

Igralka Margot Robbie je vedno vedela, da bo film Barbie hit. Producentka in protagonistka filma je v intervjuju za spletni medij Collider razkrila, kaj vse je na uvodnih sestankih vodilnim iz filmskega studia dejala, da bi skupaj z režiserko in scenaristko Greto Gerwig dobili zeleno luč za snemanje. Dejala je, da je njena taktika vključevala to, da je projekt Barbie primerjala z nekaterimi drugimi uspehi – med drugim je omenila dinozavre in legendarnega Stevena Spielberga .

"Dejala sem jim, da sedaj imajo pa Barbie in Greto Gerwig, in mislim, da sem jim rekla, da bo to zaslužilo milijardo dolarjev. Morda sem pretiravala, ampak res sem želela posneti ta film," je dejala simpatična igralka. In res, njene napovedi so se hitro uresničile. Dva tedna po izidu je Barbie, filmska uspešnica tega poletja, v blagajne po svetu prinesla že milijardo dolarjev oz. dobrih 909 milijonov evrov. Greta Gerwig je tako postala prva samostojna režiserka s filmom, vrednim milijardo dolarjev, film pa je v javnosti sprožil pravo barbiemanijo.

Barbie tako ni le velik uspeh za filmski studio Warner Bros., pri podjetju za igrače Mattel so se že rodili načrti za 14 novih projektov, med drugim za film o igrači Polly Pocket ter filme Hot Wheels, Rock 'Em Sock 'Em Robots, Barney in Major Matt Mason.

Zaradi uspeha filma Barbie se že pojavljajo govorice o njegovem nadaljevanju. Uradnih informacij o tem še ni, je pa Robbiejeva v intervjuju za Time dejala, da je predhodno razmišljanje o filmskih nadaljevanjih lahko nevarno. "Lahko se uloviš v past, ko med ustvarjanjem prvega filma že razmišljaš o njegovih nadaljevanjih." Ob tem je dodala, da bi se lahko potencialno nadaljevanje in zgodba v njem odvila v katerokoli smer.