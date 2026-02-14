Naslovnica
Film/TV

Margot Robbie o najhujšem darilu vseh časov: Zakaj se Francozinje ne redijo

Los Angeles, 14. 02. 2026

Avtor:
A. J.
Margot Robbie

Zvezdnica Margot Robbie je v nedavnem intervjuju delila neprijetno izkušnjo z začetka svoje kariere, ko ji je kolega podaril knjigo z naslovom 'Zakaj se Francozinje ne redijo'. Z njo ji je sporočil, da mora manj jesti - česar se uspešna zvezdnica danes spominja z nasmehom.

Priljubljena avstralska igralka Margot Robbie se je v nedavnem intervjuju za tuje medije razgovorila v sklopu promocije svojega novega filma – adaptacije Viharnega vrha. Med drugim je razkrila, katero darilo ji bo za vedno ostalo v spominu, pa nikakor ne na dober način.

"Spomnim se, da mi je na začetku moje kariere stanovski kolega podaril knjigo z naslovom Zakaj se Francozinje ne redijo," je povedala 35-letna igralka in dodala: "Knjiga je v bistvu sporočala, naj manj jem." Margot je nato razkrila, da gre za vodnik zdravega življenjskega sloga avtorice Mireille Guiliano, ki je izšel leta 2007.

Margot Robbie in Jacob Elordi v filmu Viharni vrh.
Margot Robbie in Jacob Elordi v filmu Viharni vrh.
FOTO: Profimedia

Zvezdnica je ob tem razkrila tudi svojo reakcijo: "Mislila sem si: 'Ah, zaleti se nekam.' V resnici mi je podaril knjigo kot sporočilo, naj shujšam. Milo rečeno sem bila pretresena," se je spominjala Margot, ki v filmski industriji danes velja za eno najuspešnejših igralk.

Za oskarja nominirana igralka igra v filmu Viharni vrh, priredbi klasike Emily Brontë, ki jo je režirala Emerald Fennell. Poleg Robbiejeve v filmu igrajo še Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes in Ewan Mitchell.

