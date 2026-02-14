Margot Robbie o najhujšem darilu vseh časov: Zakaj se Francozinje ne redijo

Priljubljena avstralska igralka Margot Robbie se je v nedavnem intervjuju za tuje medije razgovorila v sklopu promocije svojega novega filma – adaptacije Viharnega vrha. Med drugim je razkrila, katero darilo ji bo za vedno ostalo v spominu, pa nikakor ne na dober način.

"Spomnim se, da mi je na začetku moje kariere stanovski kolega podaril knjigo z naslovom Zakaj se Francozinje ne redijo," je povedala 35-letna igralka in dodala: "Knjiga je v bistvu sporočala, naj manj jem." Margot je nato razkrila, da gre za vodnik zdravega življenjskega sloga avtorice Mireille Guiliano, ki je izšel leta 2007.