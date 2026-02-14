Margot Robbie o najhujšem darilu vseh časov: Zakaj se Francozinje ne redijo

Priljubljena avstralska igralka Margot Robbie se je v nedavnem intervjuju za tuje medije razgovorila v sklopu promocije svojega novega filma – adaptacije Viharnega vrha. Med drugim je razkrila, katero darilo ji bo za vedno ostalo v spominu, pa nikakor ne na dober način.
"Spomnim se, da mi je na začetku moje kariere stanovski kolega podaril knjigo z naslovom Zakaj se Francozinje ne redijo," je povedala 35-letna igralka in dodala: "Knjiga je v bistvu sporočala, naj manj jem." Margot je nato razkrila, da gre za vodnik zdravega življenjskega sloga avtorice Mireille Guiliano, ki je izšel leta 2007.
Zvezdnica je ob tem razkrila tudi svojo reakcijo: "Mislila sem si: 'Ah, zaleti se nekam.' V resnici mi je podaril knjigo kot sporočilo, naj shujšam. Milo rečeno sem bila pretresena," se je spominjala Margot, ki v filmski industriji danes velja za eno najuspešnejših igralk.
Za oskarja nominirana igralka igra v filmu Viharni vrh, priredbi klasike Emily Brontë, ki jo je režirala Emerald Fennell. Poleg Robbiejeve v filmu igrajo še Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes in Ewan Mitchell.
