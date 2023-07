Margot Robbie potrdila, da so stopala v odmevnem prizoru iz Barbie njena

V uvodnem prizoru napovednika za komedijo Barbie je posneta Barbie, kako hodi v rožnatih petah, nato pa iz čevljev stopi, pri čemer je videti znamenita stopala barbike, prilagojena visokim petam. Po objavi napovednika so se oboževalci oglasili na družbenih omrežjih in se spraševali, kako je bil prizor s stopali posnet in ali so to v resnici stopala glavne igralke Margot Robbie.

V nedavnem intervjuju za Fandango je igralka odgovorila na vprašanje oboževalcev in potrdila, da so stopala v uvodnem prizoru njena. Dejala je, da vedno skuša sama posneti prizore in prispevati k filmu. "Ni mi všeč, ko gledam film in vem, da to niso moje roke. To sovražim. Vedno rečem režiserju: Prosim, pusti mi, da sama naredim svoje stvari. Ni mi všeč, kadar vem, da jih nisem."