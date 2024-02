Margot Robbie 'pozabljena' na oskarjih: Ni razloga za žalost

Igralka Margot Robbie, zvezda najuspešnejšega filma leta 2023, Barbie, je prekinila molk o tem, da bi bila nominirana za oskarja za najboljšo igralko, kljub temu, da je veljala za eno od favoritk za to prestižno nagrado. Film je prejel osem nominacij za oskarja, med njimi za najboljši film, najboljšega stranskega igralca in najboljšo stransko igralko.

Margot Robbie, zvezdnica filma Barbie, se je odzvala na odločitev Akademije, da je ne nominira za oskarja za najboljšo igralko, kljub temu, da so oboževalci in javnost to pričakovali. 33-letna igralka, ki je tudi ena od producentov filma, je sedaj vendarle prekinila molk in dejala, da ni žalostna, ker ni prejela nominacije.

Margot Robbie pravi, da ni žalostna, ker ni bila nominirana za oskarja za najboljšo igralko v filmu Barbie.

V pogovoru SAG-AFTRA s soigralci je avstralska igralka in producentka dejala: "Nikakor ne moreš biti žalosten, ko veš, da si tako blagoslovljen." Rekla je, da je poslanstvo filma vplivati na kulturo in da je to največja nagrada, ki je prišla iz uspeha filma, poroča Variety. Robbie je povedala, da je bolj razburjena, ker režiserka filma Barbie Greta Gerwig ni prejela nominacije za oskarja za režijo. Gerwig je bila nominirana za najboljši prirejeni scenarij. "Menim, da bi morala biti Greta nominirana za najboljšo režiserko," je dejala. "Kar je naredila, se zgodi enkrat v karieri, enkrat v življenju. Kar ji je tudi uspelo, res je. Vendar je bilo to neverjetno leto za vse filme."

Margot Robbie v filmski uspešnici Barbie.

Uspešnica je v svetovno filmsko blagajno prinesla več kot milijardo evrov, kar je dokazalo napačne napovedi strokovnjakov v panogi, da bo film Super Mario Bros najuspešnejši film leta 2023. Svoje razočaranje nad tem, da režiserka in igralka nista bili nominirani, sta že izrazila Ryan Gosling in America Ferrera, ki sta prejela svoji nominaciji za nastop v filmu. "Reči, da sem razočaran, ker nista nominirani v svojih kategorijah, bi bilo podcenjevanje," je pred dnevi dejal Gosling in dodal, da "ni Kena brez Barbie in da ni filma o Barbie brez Grete Gerwig in Margot Robbie."