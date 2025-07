Margot Robbie z možem na dopustu izmenjevala nežnosti

Priljubljena igralka Margot Robbie in mož Tom Ackerley dopustujeta v Italiji, kjer so ju opazili na balkonu hotela v trenutku, ko sta si padla v objem. Njun simpatičen in nežen trenutek je že zakrožil po spletu in naletel na raznežene komentarje.

Za še malo višje temperature sredi Neaplja v Italiji sta z izmenjevanjem nežnosti poskrbela zvezdnika Margot Robbie in njen mož Tom Ackerley, za katera se zdi, da živita svoje romantične in dopustniške sanje. Kamere so ju ujele v trenutku, ko je Tom sklenil roke okoli svoje žene in jo nežno poljubil v obraz, igralka pa se je hladila z vodo iz steklenice.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

35-letna Margot je imela v trenutku, ko so ju z možem ujele kamere, na sebi kratko obleko brez naramnic, v kateri je bila sicer že opažena in je požela odobravanje modnega sveta. Gre namreč za ročno delo po meri in po navdihu zgodovinske francoske tapiserije, ki je na ogled v pariškem Louvru.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dolgoletna partnerja sta se lansko leto novembra razveselila prvega otroka - sina in se od takrat sem ter tja pokazala v javnosti. Aprila so denimo novopečena starša opazili, kako preživljata čas v Avstraliji s prijatelji. Rakrat si je Margot privoščila premor od snemanja filma Viharni vrh v Združenem kraljestvu skupaj z Jacobom Elordijem. Predvsem pa zvezdniški par uživa v starševstvu. Margot in Tom sta si, kot je znano, zelo dolgo prizadevala imeti otroka, vir blizu para pa je povedal: "Oba sta vedela že zelo zgodaj v razmerju, da si želita postati starša in družima jima pomeni ogromno."