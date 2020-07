Mariah Carey je pri filmu Lego Batman sodelovala zaradi otrok

"Ko me je režiser vprašal, ali bi rada sodelovala pri ustvarjanju filma Lego Batman, sem bila takoj za," je povedala Mariah Carey in dodala: "Mislila sem si, da bi to bilo nekaj novega in resnično zabavnega. Najprej pa sem pomislila seveda na svoja dva otroka, na dvojčka."

Povedala je, da ji je film še posebej všeč, ker je primeren tako za otroke kot tudi za odrasle: "Ljudem je všeč takšen humor, kolikor sem videla, in tudi Lego Batman je film, ki je namenjen širšemu spektru občinstva. Super je, res."

Mariah, ki ima dvojčka z nekdanjim možem Nickom Cannonom, je sicer zelo stroga pri vzgoji. A leta 2017 je popustila in je sina Moroccana in hčerko Monroe z veseljem vzela s seboj na premiero animiranega filma. Mariah je v filmu sicer posodila glas županji McCaskill.

"Zelo sem stroga do njiju. Težko je, a trudim se, da bi ostala prizemljena, in nočem, da mislita, da lahko dobita kar vse, kar si zaželita," je za People povedala pevka in dodala: "Spoštovati morata stvari, ki si jih želita, in vedno jima želim predstaviti, koliko določena stvar stane. Rečeta samo 'želim si to' in pokažeta na zadevo, ki stane 20 evrov. Pri njunih letih si niti v sanjah nisem predstavljala, da bi takrat imela en evro, ki bi bil moj, kaj šele stvar, ki stane 20 evrov."