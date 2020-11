Mariah Carey v božični oddaji z zvezdniško zasedbo

V zvezdniški oddaji, katere glavna producentka bo Mariah Carey , bosta še Tiffany Haddish in Billy Eichner , navaja časnik Los Angeles Times . Oddaja bo polna glasbenih in plesnih nastopov.

Skupaj z oddajo bo izšel nov singel in glasbeni video Oh Santa!, v katerem nastopajo Mariah Carey, Ariana GrandeinJennifer Hudson. Singel bodo spremljale glasbene stvaritveSnoop Dogga, Duprija in drugih ter nova različica božične klasike Sleigh Ride.

Mariah Carey's Magical Christmas Special je le ena od mnogih prazničnih oddaj s pevko slovite pesmi All I Want for Christmas Is You. Na YouTube Red se je denimo pojavila v The Keys of Christmas, na Funny or Die je nastopila v osemdelni serijiMariah Carey's Holiday Sketchtacular, Hallmark Chanel pa je ustvaril posebno TV-oddajo Mariah Carey's Merriest Christmas.

Pevka je že 1. novembra na Twitterju objavila video, v katerem v rdeči opravi in pod belo smreko ob spremljavi pesmi All I Want for Christmas Is You spevno pove, da je prišel čas – domnevno za božič.