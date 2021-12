Maribor prizorišče arabske kriminalne serije, Slovenec igral tihotapca

V Mariboru in njegovi okolici se je v preteklih dneh mudila snemalna ekipa z Bližnjega vzhoda in snemala prizore za arabsko kriminalno serijo. Tu so v devetih snemalnih dneh posneli zaključne akcije, glavnina serije pa je bila že prej posneta v Libanonu. Predvajati naj bi jo začeli februarja.

Za 24ur.com je spregovoril tudi Branko Ristić , ki je sodeloval pri snemanju arabske serije. V seriji je dobil manjšo vlogo tihotapca in zaupal nam je: "Ko so me kontaktirali, so me vprašali, ali bi odigral manjšo vlogo, edini pogoj pa je bil dobro znanje angleščine. Vedel sem sicer, da gre za arabsko produkcijo in da bom imel dva snemalna dneva, kaj več kot to pa ne."

Režiser Seif El Sbei je za Televizijo Maribor povedal, da so bili med ogledom morebitnih lokacij za snemanje navdušeni nad kuliso tega mesta. "Bilo je super, posneli smo veliko dobrih kadrov, predvsem ko je mesto pobelil sneg," je dejal. Za potrebe snemanja so bili začasno zaprti nekateri deli mesta, med drugim Titov most, Vrbanska cesta in železniška postaja. Kot statisti so sodelovali domačini.

Branko pravi, da so Arabci pri snemanju zelo spontani in da se je moral tega zelo hitro privaditi. "Nekatere stvari počnejo zelo spontano. Pri njih se lahko stvari zelo hitro obrnejo v eno ali v drugo smer. Ne drži vedno tisto, kar rečejo na začetku. Zelo hitro spreminjajo potek dela, dialoge in vse ostalo. Tekst sem na primer dobil na dan snemanja, ne dan prej, da bi se ga naučil. Pa še ta se je kasneje spremenil. So pa zelo prilagodljivi, saj sem lahko svoj dialog prilagodil sebi in jim je bilo to okej." Se spomnite, ko je Katarina Čas v filmu Volk z Wall Streeta enega od likov popravila, da ni iz Slovaške, temveč iz Slovenije? Zavednost naših igralcev se kaže na vsakem koraku – tudi Branko si je v arabski seriji prizadeval, da bi tujcem našo državo malce približal. Kot je povedal za naš portal, so eno sceno posneli tudi v slovenščini.

Sicer pa serija pripoveduje zgodbo o mladih, ki so se v Evropo preselili zaradi dela in vstopili v mafijo, ki se ukvarja z distribucijo mamil, nezakonitim delom in ubijanjem določenih ljudi, da bi dosegla svoj cilj. Branko je dobil vlogo enega od tihotapcev drog: "Z mano si morajo izmenjati neko drogo, jaz pa to nosim v kovčku za kitaro. To si izmenjamo, potem ko premagamo nekaj preprek."

Povedal je, da se je v ekipi igralcev, ki prihajajo iz različnih arabskih držav (Sirija, Libanon, Tunizija, Maroko), počutil odlično: "Vzeli so me za svojega, sploh drugi snemalni dan. Videli so, da sem sproščen, da se rad pohecam. Sam pa sem šele po tem, ko je imel eden od glavnih igralcev intervju z mano na svojem Instagramu, dojel, da gre za res velike zvezde. Na Instagramu sem videl, da so to igralci, ki jih spremlja več milijonov ljudi."