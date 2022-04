Marija Bergam o sodelovanju s slovensko ekipo: Serija je brutalno dobra

Dobrodošli pri nas. Kako se počutite v ekipi serije Têlenovela?

Bolje in lepše, kot bi sploh lahko upala, da se bom. Resnično so me sprejeli na zelo topel način. Vsi v vseh oddelkih so tako dobri gostitelji – gostoljubni, prijazni, topli. Res mi je lepo, da lahko delam tukaj.

Kaj pa slovenščina? Je bilo na snemanju zaradi jezika težko?

To je kar malo neverjetna stvar. Ker mi je naše delo znano, ker govorim kar nekaj tujih jezikov in sem imela priložnost živeti v tujini in snemati v tujih jezikih, tudi tistih, ki jih sploh ne razumem, sem bila nekako neobremenjena. Ne da bi se preveč obremenjevala, sem se vključila in poslušala ljudi ter jih nekako razumela. Ali sem vse razumela tako, kot bi morala, je pa že nekaj drugega. Počutim se, kot da brez težav razumem vse, tako da nisem imela težav, če sem morala povedati kaj po slovensko. Zasluge pa gredo seveda mojim krasnim sodelavcem. Lepo je delati v tako lepi atmosferi, v kateri je veliko ljubezni in delo ni oteženo.

Kakšna je v bistvu vaša vloga v seriji Têlenovela?

Odločila sem se, da bom v tem intervjuju nasmejana in topla, ker (v seriji) igram hladno, ortodoksno karieristko, ki gre čez trupla in se ne ozira na ljudi ter manipulira. Zanimata jo samo denar in uspeh. Zanimivo je, da je moj lik, lik Svetlane, tako napisan, da je pravzaprav njena funkcija, da Slavc pride do izraza. To je zelo lepo napisano. Mislim, da bo to pripomoglo h komičnosti serije.