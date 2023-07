Marina bo prišla v konflikt s Suzano in Dragano: Zelo me živcirata

Sloga s kmetom Zvonkom se je nadaljevala tudi pri razdeljevanju sob njegovim kandidatkam. Svojim damam je razkazal sobe, vsaka je dobila svojo, Zvonka pa je zanimalo predvsem, kaj o trdoti vzmetnice menijo Irena, Brankica in Smiljana. "Ne glede na to, kakšna je hiša, če je šotor, to nima nobene zveze z ljubeznijo. Ljubezen je strast, poželenje, vse tisto, česar človek ne more kupiti, lahko pa občuti," je med ogledom sob povedala Irena.