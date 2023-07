Marina si je priborila zmenek s Hrvojem, dame postajajo zavistne

Siniša je svojim kandidatkam za dobro jutro skuhal kavo. "K Siniši sem prišla uživat, ne pa delat, a vidim, da ima on že svoje naloge," je o delu povedala Martina . Ko se je ekipi pridružila Paulina , ki je prespala njegovo delitev dela, je priznala, da je sanjala o svojem kmetu. "Sanjala sem te. Sanjala sem, da si prišel k meni v posteljo," je povedala. Sprva so se vsi skupaj nekoliko nasmejali na račun Paulininih sanj, nato pa so začeli z delom.

Tudi Hrvoje je razdelil delo na kmetiji med svoje kandidatke. Napovedal je tekmo v opravilih, ki bo vsaki od kandidatk prinesla točke. Gnojilo so morale prepeljati do deževnikov, Hrvoje pa si je ob tem izmišljeval nove naloge. "Veliko govori, sploh za zjutraj," je na Suzanino nenehno spraševanje komentirala Marina in dodala, da je to nadležno. Dragana in Marina sta bili odločni, da bosta v tekmovanju zmagali, čeprav je Marina vmes utrpela celo padec. A se je pobrala in nadaljevala. Na tekmovanju je na koncu celo zmagala, najslabše od vseh treh pa se je odrezala Suzana. "Hrvoje je Marini poklonil zmago, da bi videl, kako se bova midve odzvali," je bila prepričana. Zmagovalka je za nagrado dobila zmenek s kmetom. "Zmage sem bila zelo vesela," je komentirala.

Dekleta so se na delo odpravila popolnoma neprimerno oblečena, kar je komentiral tudi Siniša. Martina je njegovo opazko očitno preslišala in med hojo po visoki travi le komentirala, da je treba pokositi. Zadolžitev, da iz drevesa pobere jabolka, je dobila Paulina.

Na Milkovi kmetiji je bilo vse v dalmatinskem sproščenem duhu, a med dekleti je vseeno postalo nekoliko napeto. Damam je namreč priznal, da se njegova čustva spreminjajo iz dneva v dan, kasneje pa je prišel v spor celo z Ano in Mando . "Ne vem, katera mi je bolj všeč," je priznal, Manda pa je komentirala, da se bo zanj borila z vsemi štirimi. Jasna je bila sicer tista, ki se je z Milkom že poljubila, a vseeno so njena pričakovanja visoka. "Od njega pričakujem, da mi da vse," je povedala, medtem ko je kmet ugotovil, da med dekleti že vlada ljubosumje, čeprav zatrjujejo, da ne. "Nisem ljubosumna, a ni lepo, da je ni odrinil stran," je povedala Ana.

Zmenek sta imela na njegovi kmetiji. "Zabavno in zanimivo mi je s tabo," je Marini na zmenku priznal Hrvoje. Navdušena pa je bila tudi Marina. "V sebi nima niti malo zlobe in ni igralec. Je tak, kot je, in to mi je zelo všeč na njem," je komentirala. "Mogoče mi je ona najbolj všeč. Pa Dragana mi je tudi, ampak Marina mi je najbolj," je bil iskren kmet. Na zmenku sta se pogovarjala tudi o njunem preteklem poljubu, na posestvo pa sta se vrnila držeč se za roke.

Zvonko se je na svoji kmetiji kljub gostjam popolnoma sprostil, medtem ko sta bila skupaj s Smiljo tema pogovora ostalih dveh kandidatk Irene in Brankice . Ko se jima je Smilja pridružila pri pogovoru, sta bila na tapeti še vedno ona in njen odnos z njihovim kmetom. "Vse ima pod nadzorom, Zvonka ima pod nadzorom, hišo ima pod nadzorom, malo je že agresivna in arogantna," je komentirala Irena. Smilja se je namreč že ob petih zbudila in pospravljala kmetijo, ko se jim je pridružil pri pogovoru, pa je bilo očitno, da ji je iz roke. "Čutim, da me Smilja varuje, kar mi je všeč," je povedal.

Milko in Jasna sta se odpravila na večerni sprehod v Šibenik, kmet je priznal, da mu je Jasna všeč. "Dobro poješ. Dobro si glasbeno podkovana," je bil vesel Milko, strinjala pa se je tudi Jasna. "Našla sva se. Ustrezava si po mentaliteti in pogledih na življenje," je prepričana kandidatka, Milko pa je dodal, da ima njuna zveza velik potencial. Ob koncu zmenka sta si privoščila čokolado, ki jo je kmet svoji izbranki kupil za darilo.

Zvečer sta Irena in Brankica zmotili Smiljo in Zvonka med pogovorom na kavču. "Z Brankico jima vedno pokvariva idilo. Takoj ima kisel obraz," je povedala Irena. "Ne more biti poleg mene in Branke," je dodala in dodala, da Zvonka ne bo kar tako prepustila drugim. Dame so pripravljene na boj.

Pri mladem Ivanu v Žminju je situacija bolj ležerna. Dekleta je peljal pogledat krave in bile so vesele. "Nisem vajena takšnega življenja," je komentirala Dona. "Na ogled hleva nisem bila pripravljena. Strašno smrdi," je dodala Vanja, a po 10 minutah vendarle nahranila kravo. Gabrijela in Dona sta to ocenili kot iskanje pozornosti. Gabriela se je kmalu izkazala pri molži, ki jo je strokovno izvedla in z njo razveselila Ivana. Dona ni hotela pomagati in je zelo vesela sprejela, da skuha in v miru spije jutranjo kavo.