Marinela sanjskega Šimeta označila za bivšega, a hkrati bodočega

Sanjski moški Šime Elez in tekmovalka Marinela Grljušić sta znova požela ogromno pozornosti. Zagrebčanka, ki je sicer v šovu pristala na drugem mestu, je ogromno prahu dvignila s svojimi nedavnimi objavami s postavnim Splitčanom. 26-letnika, ki je v priljubljeni tv oddaji Sanjski moški Hrvaške izbral slovenko Vanjo Stanojević , je označila za bivšega, a hkrati bodočega.

Dvojica se je družila na dogodku v Slavonskem Brodu, kjer sta se jima pridružila tudi finalistka Barbara Mandarić in sanjski Miloš Mićović , ki je v finalu prav tako izbral drugo dekle, bosanko Maido Ribić .

Zapeljivi videoposnetek je komentirala tudi Vanja, ki je zapisala: "Všečkala sem, videla sem te, zdaj pa lahko nehaš, Šime," kar je zmotilo številne Marineline sledilce, zato je Slovenka kasneje dodala: "Ljudje, šalim se, lepa sta skupaj," Marinela pa ji je odgovorila: "Kolo sreče se vrti," nakar je Vanja dodala: "To je postalo kolo nesreče."

Tekmovalci Sanjskega moškega Hrvaške so se družili v Slavonskem Brodu.

Marinela in Barbara sta na družbenih omrežjih delili številne fotografije z dogodka in podali posebno sporočilo. "Moj bivši je moj bodoči," je Marinela zapisala ob fotografiji s Šimetom, Barbara pa je s svojim sledilcem delila podobno. "Marinelin bivši je njen bodoči," je zapisala. Marinela je v podkastu Spill The Tea pred kratkim dejala, da bi bila s Šimetom verjetno še vedno skupaj, če bi v finalu izbral njo.