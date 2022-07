Marinko je želel ostati ob Valentini, a je doživel razočaranje

Pari so morali sprejeti končno odločitev, ali naj ostanejo s partnerjem ali naj se razidejo. Pred tem so se ločili, da bi v miru razmislili in se pogovorili s sorodniki in prijatelji. Marinku je bilo težko, saj sta se z Valentino imela zelo lepo. Priznal je, da jo bo pogrešal, hkrati pa se je bal. Marinko: " Že večkrat sem se opekel. Nočem se čustveno navezati. " Zaradi razočaranj v preteklosti je nezavedno zatiral čustva v sebi. Sklepal je, da bi mu bilo lažje, če bi se bolj prepirala. V slovo sta se objela. Marinko: " Prvič so se v meni prebudila čustva."

Marinkovo mamo Džurdžico je seveda zanimalo, kaj se je zgodilo s sinovo frizuro, nato še vse ostalo. Džurdžica: " Samo da ne boš spet ostal na cedilu. " Povedala je, da se je Marinko enkrat že opekel: " Danes je težko najti kaj dobrega. " Marinko je sicer pohvalil Valentino, češ da čisti in res dobro kuha. Resda ima svoje pomanjkljivosti in muhe, a to velja za vsakogar. Mama pa je še povedala, da je že čas, da si najde partnerico: " Tudi on ni več mlad. Leta tečejo. Če je zdaj ne najde, je konec. "

Marinko je želel ostati z Valentino

Valentina je zadrževala solze, ko je govorila o tem, da pogreša trenutke z Marinkom: "Ampak to je normalno. Minilo bo." Ko sta se spet srečala, je Marinko prvi prebral svoje zaobljube. Zapisal je, da je Valentina najlepši cvet, ki je kdaj rastel na vrtovih, da so ga njene rjave in iskrive oči medle in delale nervoznega, a je bil srečen, ker je dobil prav njo. Ob njej je spoznal sebe in svoje napake, postal je povsem drugačen in boljši človek. Pripravljen je bil ostati ob njej, a je bilo vse odvisno od nje.

Valentina ni bila pripravljena na zvezo

Valentina je bila ponosna na Marinka, povedala mu je, da je čudovit človek s toplim srcem in iskrenim nasmehom. Ponovila je, da ne bi ničesar spreminjala, da ga sprejema in spoštuje takšnega kakršen je. Nato je globoko vdihnila: "Žal pa na kaj več od prijateljstva trenutno nisem pripravljena." Upala je, da ga to ne bo prizadelo in da bosta za vedno ostala prijatelja. Ko sta se objela, mu je povedala, da ga je pogrešala. Marinko pa je še dodal, da bi ji dal še eno priložnost, saj ga ni prizadela ali užalila.