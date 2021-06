Mario Ćulibrk: V teh časih potrebujemo humor in zabavo

Zabavni Mario Ćulibrk se bo v seriji Ja, Chef! predstavil kot kuhar Zdravko Keuc , ki dela v kuhinji legendarnega chefa Ljubomirja Bohinca ( Jurij Zrnec ). Navihani kuhar, ki je bil nekoč pomorščak in je poln morskih anekdot, svojim kolegom zelo rad pripravi kakšno potegavščino. Kaj imata z Mariem skupnega? Obraz in otroško navihanost, pravi igralec v smehu. "Zdravko je kar legenda, je nekdanji pomorščak, zato je velik poznavalec morske hrane. Veliko zabavnih zgodbic ima, ki jih tudi rad deli z ljudmi. Res je zabaven lik," je za 24ur.com povedal Mario o svoji najnovejši vlogi in dodal, da ima Zdravko izjemno smešno pričesko. Kakšno, ni želel razkriti – pristavil je le, da si bomo za to presenečenje pač morali ogledati serijo, ki je na VOYO dostopna od danes naprej.

Zdravko kot poznavalec morske hrane, kaj pa Mario?

"Zelo rad imam morske jedi, znam jih pripravljati, je pa 'Zdravc' vsekakor boljši. Jaz še nisem pripravil vseh rib v morju, tako kot on," se je pošalil Mario in dodal, da sicer zelo rad kuha, ko lahko kuha za družbo: "Samo zase se mi ne da, takrat so že jajca problem. Za družbo pa z veseljem pripravim kakšno kraško rižoto ali napolitansko pico."

In Mario je kot gurman dobil izjemno priložnost, da se v kuhinji nauči tudi trika ali dveh od kuharskega mojstra Bineta Volčiča, ki je ekipo serije Ja, Chef! naučil, kako se pravilno obnašati v profesionalni kuhinji, in jim razkril skrivnosti dekoracije krožnika. Tudi Mario se je naučil nečesa novega: "Seveda, flambirati sem se naučil!" Pravi, da je izjemno hvaležen, da je dobil to priložnost, in da mu je nova vloga pokazala še nekaj novih vidikov kuhanja in same kuhinje.