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Mariska Hargitay pred izzivom kariere

Los Angeles, 14. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Mariska Hargitay

Mariska Hargitay je pred novim izzivom. Zvezdnico serije Zakon in red: Enota za posebne primere, ki jo lahko spremljate na POP TV, čez nekaj ur čaka vodenje podelitve televizijskih nagrad emmy. Kako se zvezdnica najdlje trajajoče serije v Združenih državah Amerike pripravlja na novo vlogo?

Spremljajte serijo Zakon in red: Enota za posebne primere na POP TV.

Le še nekaj ur nas loči do podelitve emmyjev, nagrad, s katerimi vsako leto počastijo najboljše televizijske dosežke. Podelitev bo prvič po letu 2011 povezovala ženska – televizijska zvezdnica Mariska Hargitay, ki jo gledalci po vsem svetu poznajo po vlogi detektivke Olivie Benson v najdlje trajajoči seriji v Združenih državah Amerike Zakon in red: Enota za posebne primere.

Mariska Hargitay čaka vodenje podelitve televizijskih nagrad emmy.
Mariska Hargitay čaka vodenje podelitve televizijskih nagrad emmy.
FOTO: AP

Hargitay, hčerka hollywoodske zvezdnice Jayne Mansfield, bo tako prevzela vlogo, ki je navadno romala v roke komikov. V nedavnem intervjuju je pojasnila, da se s svojimi predhodniki o vodenju ni pogovarjala, saj sama ni komičarka in bo zato k vodenju pristopila drugače. "Mislim, da so me zato tudi povabili k sodelovanju. Da bo tudi podelitev malce drugačna."

"Sem na točki svojega življenja, ko sem navdušena nad početjem novih stvari. In če ne zdaj, kdaj? To je tako izjemna priložnost in navdušena sem nad njo. Veselim se, da vidim vse ljudi. Veselim se, da lahko proslavim delo ljudi," je dejala in dodala, da tisti večer sama pravzaprav ne bo v središču pozornosti. "Vesela sem, da bom del nečesa zgodovinskega."

Mariska Hargitay v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere.
Mariska Hargitay v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere.
FOTO: AP

Čeprav so pričakovanja visoka, si igralka ne želi nakopati prevelike mere stresa. "Nekako si poskušam odvzeti ta pritisk, ker je toliko genialnih komikov, ki so preprosto tako smešni, in toliko ljudi, ki jih obožujem in občudujem ter me zares osrečujejo, ampak to ni tisto, kar so želeli. Zato bomo letos naredili nekaj drugačnega in tega se veselim. Letos bom vodila podelitev po svoje, v slogu Mariske." Mariska pri pripravah sodeluje s scenaristi nekdanje pogovorne oddaje The Late Show with Stephen Colbert. "Sodelujem z neverjetno ekipo piscev. Veliko smo se srečevali, veliko razpravljali in predlagali veliko idej."

Zvezdnici sta dodatno motivacijo zagotovo prinesla dva sveže osvojena emmyja, ki ju je prejela za svoj dokumentarni film o življenju slavne mame z naslovom My Mom Jayne. Del nagrad emmy namreč podelijo že pred glavno televizijsko prireditvijo, saj je kategorij zelo veliko in bi bilo nemogoče vse nagrade vključiti v en sam večer. Na posebnem dogodku, imenovanem Creative Arts Emmy Awards, tako podelijo predvsem nagrade za tehnične, ustvarjalne in druge kategorije, ki niso v središču glavne slovesnosti.

Razlagalnik

Nagrade emmy so najprestižnejše ameriške televizijske nagrade, ki jih podeljuje Akademija za televizijsko umetnost in znanost. Pogosto jih primerjajo z oskarji za film, saj veljajo za najvišje priznanje za odličnost v televizijski produkciji, vključno z igro, režijo, scenarijem in tehničnimi dosežki. Podeljujejo se v različnih kategorijah, s čimer se časti tako kreativno kot tehnično osebje, ki ustvarja vsebine za televizijske mreže in pretočne platforme.

Jayne Mansfield je bila ena najbolj znanih hollywoodskih igralk in simbolov lepote v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Bila je ena prvih velikih zvezdnic, ki so s svojo podobo in medijsko izpostavljenostjo krojile podobo pop kulture tistega časa. Poleg igralske kariere v filmih in na odrskih deskah je bila znana tudi kot pevka in zabavljačica. Njena prezgodnja smrt v prometni nesreči leta 1967 je močno odmevala v javnosti in pustila velik pečat v zgodovini zabavne industrije.

Creative Arts Emmy Awards je ločena slovesnost, ki poteka pred glavno podelitvijo nagrad emmy. Ker je televizijska industrija izjemno obsežna in vključuje številne specializirane poklice, bi bilo nemogoče vse kategorije nagraditi v okviru ene same televizijske prireditve. Ta dogodek se osredotoča na tehnične in ustvarjalne dosežke, kot so kostumografija, montaža, zvočna obdelava, posebni učinki, scenografija in gostujoče vloge, ki so ključni za kakovostno televizijsko produkcijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Mariska Hargitay emmyji vodenje priprave nagrade voditeljica

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