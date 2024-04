Marisko Hargitay med snemanjem zamenjali za pravo policistko in prosili za pomoč.

Igralko Marisko Hargitay, zvezdnico serije Zakon in red: Enota za posebne primere, je otrok med snemanjem v New Yorku zamenjal za pravo policistko ter jo prosili za pomoč. Deklica je med igro v parku izgubila svojo mamo in se v strahu zatekla k igralki, ki je snemanje prekinila, in malčici pomagala pri iskanju. Zgodba je dobila srečen epilog.