Marisko Hargitay na avdiciji za legendarno serijo zajela panika.

Serijo Zakon in red: Enota za posebne primere lahko spremljate na BRIO.

Mariska Hargitay je v nedavnem intervjuju za Today razkrila, da jo je med avdicijskim procesom za vlogo v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere zajela panika, ko je v čakalnici zagledala "čudovito dekle" . Zvezdnica, ki v seriji igra že več kot četrt stoletja, je v pogovoru razkrila, da je bil to velik udarec za njeno samozavest.

"Zajela me je panika," je priznala igralka, ki je na predhodnem srečanju z ustvarjalcem serije že oblikovala odnos. Tudi zato mu je ob ponovnem srečanju brez dlake na jeziku dejala: "Poslušaj, ne vem, kaj se greš, ampak si zmeden. To je moja vloga. To je moj lik. Jaz sem Olivia Benson." Po igralkinih besedah se je ustvarjalec serije Dick Wolf začel smejati, medtem ko ga je ona še naprej prepričevala, da ji je vloga policijske detektivke usojena. In zdi se, da je imela prav, saj je lik Olive Benson najdlje prisoten televizijski lik v dramski seriji.

Tudi sicer je serija Zakon in red: Enota za posebne primere pustila velik pečat v družbi. Je najdlje trajajoča serija v Združenih državah Amerike, po pisanju revije Time pa je pomagala spremeniti način razmišljanja ljudi o spolnem napadu. Ko so igralko nedavno vprašali, ali razmišlja o življenju po koncu priljubljene serije, je dejala, da je o odhodu iz serije razmišljala, a dodala, da čas za to še ni nastopil.

V seriji, ki jo lahko spremljate na BRIO, se je v vseh teh letih zvrstilo marsikatero znano ime. TUKAJ lahko preverite, kdo vse se je pojavil v njej.