Mark Hamill se je spomnil pokojne soigralke Carrie Fisher

Igralec Mark Hamill se je s svojo objavo na družbenem omrežju Twitter spomnil pokojne soigralke iz franšize Vojna zvezd Carrie Fisher. Zvezdnica, ki je upodobila ikonični lik princese Leie, bi namreč praznovala 65. rojstni dan, če ne bi pred petimi leti umrla. Hamill, ki je v filmih zaigral njenega brata, je z oboževalci delil tudi staro fotografijo s snemanja legendarne Vojne zvezd.

icon-expand Carrie Fisher in Mark Hamill kot princesa Leia in Luke Skywalker. FOTO: Profimedia

"Vse najboljše posebni osebi, ki je bila vedno zabavna in strpna ob mojem otročjem obnašanju na snemanju. Tudi takrat, ko ji ni bilo do tega," je zapisal 70-letni igralec in dodal ključnik "za vedno Carrie". Zvezdnica je umrla leta 2016, stara 60 let, le dan pozneje pa je umrla še njena mati, igralka Debbie Reynolds.

Hamill in Fisherjeva sta v franšizi Vojna zvezd med letoma 1977 in 2017 zaigrala brata in sestro, Luka Skywalkerja in princeso Leio. Zadnji film franšize je bil premierno predvajan po zvezdničini smrti. Billie Lourd, edini otrok Carrie Fisher, je pred kratkim gostovala v podcastu New Day, ko je spregovorila tudi o izgubi matere in babice v tako kratkem času. "Bilo je brutalno. Še vedno okrevam in jecljam, saj mi je še vedno težko. Mamo in babico pogrešam vsak dan, a mamo bolj. Bila je najboljša in najzabavnejša oseba. Bila je moja najboljša prijateljica. Res je bila čudovita," je dejala 29-letnica.