Mark Pirc ustvaril dokumentarec o Goranu Dragiću, ki žanje veliko pozornosti

"Ideja zgodbe je v zelo kratkem časovnem okvirju predstaviti Goranovo zgodbo. Vsi vemo, kako velik športnik je bil v slovenskem merilu," nam je povedal režiser.

"Luka se pojavi, Chris Bosh, skorajda cela srbska reprezentanca in pa vse legende slovenske košarke. Gogi je zelo preprosti človek, rad ima ljudi, ki so okoli njega. Rad ima svoje prijatelje, svojo družino, veliko mu pomeni šport, kakor vsakemu športniku in ta krog ljudi je zelo ozek. Moraš si pridobiti njegovo zaupanje, da prideš vanj, ko pa si enkrat v njem, pa ti zaupa popolnoma, ne glede ali je to v prijateljskem ali poslovnem odnosu. In to je tisto, kar na koncu najbolj šteje," je o odnosu z Dragićem povedal Pirc.

No, ob našem zlatem kapetanu, režiserja Pirca cenijo tudi številni slovenski glasbeniki, o čemer priča dolg seznam uspešnih projektov z Joker Out, Magnificom, Perpetuum Jazzile in drugimi.