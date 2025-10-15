Svetli način
Mark Pirc ustvaril dokumentarec o Goranu Dragiću, ki žanje veliko pozornosti

Ljubljana, 15. 10. 2025 20.27 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Po svoji bleščeči športni karieri in številnih košarkarskih lovorikah, je Goran Dragić zdaj na poti, da osvoji še velika platna. Dokumentarni film Zmaj iz Kosez, ki je nastal pod kreativnim vodstvom režiserja Marka Pirca, namreč žanje veliko pozornosti in mednarodnih filmskih nagrad. Pircev dokumentarec, ki razkriva človeško plat legendarnega športnega asa, je pred kratkim prejel tudi prestižno nagrado na milanskem festivalu športnega filma.

Zgodba Gorana Dragića, ki jo je v 34-minutni film ujel režiser Mark Pirc, v mednarodnih filmskih krogih pobira nagrado za nagrado.

"Ideja zgodbe je v zelo kratkem časovnem okvirju predstaviti Goranovo zgodbo. Vsi vemo, kako velik športnik je bil v slovenskem merilu," nam je povedal režiser.

Kar v filmu potrdijo številni košarkarski zvezdniki.

"Luka se pojavi, Chris Bosh, skorajda cela srbska reprezentanca in pa vse legende slovenske košarke. Gogi je zelo preprosti človek, rad ima ljudi, ki so okoli njega. Rad ima svoje prijatelje, svojo družino, veliko mu pomeni šport, kakor vsakemu športniku in ta krog ljudi je zelo ozek. Moraš si pridobiti njegovo zaupanje, da prideš vanj, ko pa si enkrat v njem, pa ti zaupa popolnoma, ne glede ali je to v prijateljskem ali poslovnem odnosu. In to je tisto, kar na koncu najbolj šteje," je o odnosu z Dragićem povedal Pirc.

No, ob našem zlatem kapetanu, režiserja Pirca cenijo tudi številni slovenski glasbeniki, o čemer priča dolg seznam uspešnih projektov z Joker Out, Magnificom, Perpetuum Jazzile in drugimi.

