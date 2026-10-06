Zvezdnikom v ZDA prekipelo: Tega bedaka moramo spraviti iz Bele hiše

V Ameriki na političnem področju vre, zavrelo pa je tudi številnim znanim obrazom – na čelu z Markom Ruffalom, Robertom De Nirom ter komikom Mo Amerjem. 3. novembra naj bi se namreč odvile kongresne volitve. Imele bi lahko velik vpliv na ameriško politiko, saj bi lahko odprle možnost, da demokrati ponovno prevzamejo nadzor nad kongresom in omejijo Trumpovo politično agendo. Shod Hands Off Our Vote (Roke stran od našega glasu) v nedeljo zvečer je bil v New Yorku namenjen mobilizaciji volivcev, na njem pa sta med zvezdniki poleg Marka Ruffala spregovorila tudi De Niro in Amer.

Mark Ruffalo med govorom v sklopu kampanje Hands Off Our Vote. FOTO: TikTok

Ruffalo je med svojim nagovorom množici dejal, da so prihajajoče volitve zelo pomembne. "Te volitve so velika stvar. Veliko je na kocki. In vsi vemo, da bomo zmagali, a vsi tudi vemo, da nam bodo poskušali ukrasti zmago. Storili bodo vse, kar je v njihovi moči, in ne bomo zmagali čez noč," je dejal. Igralec je nato spregovoril o vprašanju kibernetske varnosti med glasovanjem, kjer je omenil tudi Elona Muska. "Previdni moramo biti glede tega, česar morda ne pričakujemo, in sicer Elona. Gre za kibernetsko varnost teh volitev. Nisem strokovnjak, vendar sem se pogovarjal s strokovnjaki. Ena stvar, ki sem jo večkrat slišal, je, da obstaja ranljivost glasov, ko se prenesejo z volišč na okrožna mesta in nato na zvezne države," je poučil zbrano množico.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Kampanja "Hands off our vote" Profimedia

Kampanja "Hands off our vote" Profimedia

Kampanja "Hands off our vote" Profimedia





Ruffalo je nato nagovoril Trumpa. "Tega neumnega, neumnega, utrujenega, bednega, upadajočega in politično oslabljenega človeka moramo spraviti iz Bele hiše. Spremeniti ga moramo v politično oslabljeno figuro! Njegovo politiko moramo takoj ustaviti. Še dve leti tega in kdo ve, kaj bo storil? Poziva k izgonu demokratov iz države. In misli resno! Človek misli resno vse, kar reče. Vem, da smo vsi utrujeni, res utrujeni, ampak zdaj ne moremo obupati ... Poskušali nas bodo ustaviti, da si ne bi vzeli nazaj države, in tega jim ne bomo dovolili. Tega vam ne bomo dovolili! Roke stran od naših prekletih glasov," je zavpil. V tistem trenutku je nekdo iz občinstva zavpil: "Tako je, Hulk!", pri čemer je namigoval na Ruffalojevo vlogo Hulka, velikega zelenega superjunaka iz Marvelovega filmskega vesolja. Ruffalo se je zasmejal in odgovoril: "Spremenil se bom v Hulka. Ne bo vam všeč, ko bom jezen."

De Niro FOTO: TikTok

Na oder je nato stopil tudi 83-letni De Niro, ki je Trumpa že večkrat javno kritiziral. Tudi tokrat ni skrival svojega nasprotovanja predsedniku in njegovim politikam. Opozoril je, da je po njegovem mnenju pred Američani pomemben trenutek, predvsem zaradi prihajajočih kongresnih volitev, in zbrane pozval, naj se ne odpovejo svojemu glasu.

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