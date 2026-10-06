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Zvezdnikom v ZDA prekipelo: Tega bedaka moramo spraviti iz Bele hiše

New York, 06. 10. 2026 10.23 pred 33 minutami 3 min branja 9

Avtor:
A. J.
De Niro, Ruffalo

Tudi številni iz ameriških zvezdniških vrst imajo vsega dovolj, ko je govora o domači politiki. Med svojim govorom v sklopu "Hands Off Our Vote" v New Yorku sta Mark Ruffalo in Robert De Niro ostro kritizirala ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ruffalo je šel še korak dlje in opozoril, da se bo "spremenil v Hulka", če bo Trump poskušal vplivati na izid prihajajočih volitev.

V Ameriki na političnem področju vre, zavrelo pa je tudi številnim znanim obrazom – na čelu z Markom Ruffalom, Robertom De Nirom ter komikom Mo Amerjem.

3. novembra naj bi se namreč odvile kongresne volitve. Imele bi lahko velik vpliv na ameriško politiko, saj bi lahko odprle možnost, da demokrati ponovno prevzamejo nadzor nad kongresom in omejijo Trumpovo politično agendo. Shod Hands Off Our Vote (Roke stran od našega glasu) v nedeljo zvečer je bil v New Yorku namenjen mobilizaciji volivcev, na njem pa sta med zvezdniki poleg Marka Ruffala spregovorila tudi De Niro in Amer.

Mark Ruffalo med govorom v sklopu kampanje Hands Off Our Vote.
Mark Ruffalo med govorom v sklopu kampanje Hands Off Our Vote.
FOTO: TikTok

Ruffalo je med svojim nagovorom množici dejal, da so prihajajoče volitve zelo pomembne. "Te volitve so velika stvar. Veliko je na kocki. In vsi vemo, da bomo zmagali, a vsi tudi vemo, da nam bodo poskušali ukrasti zmago. Storili bodo vse, kar je v njihovi moči, in ne bomo zmagali čez noč," je dejal. Igralec je nato spregovoril o vprašanju kibernetske varnosti med glasovanjem, kjer je omenil tudi Elona Muska.

"Previdni moramo biti glede tega, česar morda ne pričakujemo, in sicer Elona. Gre za kibernetsko varnost teh volitev. Nisem strokovnjak, vendar sem se pogovarjal s strokovnjaki. Ena stvar, ki sem jo večkrat slišal, je, da obstaja ranljivost glasov, ko se prenesejo z volišč na okrožna mesta in nato na zvezne države," je poučil zbrano množico.

Ruffalo je nato nagovoril Trumpa. "Tega neumnega, neumnega, utrujenega, bednega, upadajočega in politično oslabljenega človeka moramo spraviti iz Bele hiše. Spremeniti ga moramo v politično oslabljeno figuro! Njegovo politiko moramo takoj ustaviti. Še dve leti tega in kdo ve, kaj bo storil? Poziva k izgonu demokratov iz države. In misli resno! Človek misli resno vse, kar reče. Vem, da smo vsi utrujeni, res utrujeni, ampak zdaj ne moremo obupati ... Poskušali nas bodo ustaviti, da si ne bi vzeli nazaj države, in tega jim ne bomo dovolili. Tega vam ne bomo dovolili! Roke stran od naših prekletih glasov," je zavpil.

V tistem trenutku je nekdo iz občinstva zavpil: "Tako je, Hulk!", pri čemer je namigoval na Ruffalojevo vlogo Hulka, velikega zelenega superjunaka iz Marvelovega filmskega vesolja. Ruffalo se je zasmejal in odgovoril: "Spremenil se bom v Hulka. Ne bo vam všeč, ko bom jezen."

De Niro
De Niro
FOTO: TikTok

Na oder je nato stopil tudi 83-letni De Niro, ki je Trumpa že večkrat javno kritiziral. Tudi tokrat ni skrival svojega nasprotovanja predsedniku in njegovim politikam. Opozoril je, da je po njegovem mnenju pred Američani pomemben trenutek, predvsem zaradi prihajajočih kongresnih volitev, in zbrane pozval, naj se ne odpovejo svojemu glasu.

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"Ko nam ta strahopetec poskuša vzeti glas in moč, kaj mu rečemo? Roke stran od naših, prekleto, glasov!" je dejal De Niro, nato pa množico pozval, naj na volitvah "vzame nazaj predstavniški dom, senat, moč in državo".

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KOMENTARJI9

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odlekiran
06. 10. 2026 10.51
Saj je v redu, da se preštejemo. Tudi pri nas. Zdaj vsaj vem na katere nastope me niti slučajno ne bo več. Pa naj jih financirajo njihovi. Je kar osvežujoče, ko na veselicah ne težijo več razni zlatkoti in kreslini. Muzike je na svetu toliko, da teh modelov nihče ne pogreša.
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+2
2 0
Wolfman
06. 10. 2026 10.51
Epstein fajle ven, pa ne bo več nikjer Trumpa.
Odgovori
-1
0 1
Big M
06. 10. 2026 10.55
Ti nam jih pokaži, po tvojih komentarjih sodeč ti več veš kot Trump pa mi
Odgovori
0 0
alien number 9
06. 10. 2026 10.45
še ameri ga ne marajo......enako k pr nas slovenci ne marajo jufke
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+1
3 2
Big M
06. 10. 2026 10.53
Kaki Ameri? To so zvezdniki, elitneži čisto druge foh...neje bluzi nekaj na pamet.
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0 0
zurc
06. 10. 2026 10.56
volitve so pokazale drugače ,ena tretina je vedno za janšo vsi ostali pa ne vedo komu bi dali glas in enkrat enemu drugemu
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0 0
Amor Fati
06. 10. 2026 10.43
Oni se samo oglašajo ker vse njihove umazanije pocasi prihajajo na površje. Veliko ljudi se zbuja. Zato so pa tudi žaštartali vse te svoje 'igralske' podcaste z 'igralskimi' gosti, da bi lahko vplivali na širše mnenje javnosti, ko bo čisto vsa njihova umazanija prišla ven na dan.
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+0
1 1
Ve?ni optimist
06. 10. 2026 10.39
Naj se tile klovenčki ukvarjajo s svojim poslom, .... zanimivo, ... pridejo do nekaj denarja, ... in že mislijo, da so najbolj pametni na svetu, .....
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+3
5 2
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