Mark Ruffalo: Vojne zvezd so vedno enake, Marvel pa bolj raznolik

Igralec filmov Maščevalci je Marvelovo franšizo, s katero je zaslovel, primerjal s franšizo Vojne zvezd in razložil, zakaj so Marvelovi filmi kljub temu tako uspešni. Toda producent serije Varuhi si kljub temu želi, da bi bilo filmov manj – da bi bil izid vsakega filma spet nekaj posebnega.

icon-expand Mark Ruffalo FOTO: Profimedia

Mineva 10 let, odkar je Mark Ruffalo v filmih o superjunakih prvič upodobil Brucea Bannerja - Hulka, in pred kratkim se je vrnil v vlogo v novi seriji She-Hulk: Attorney at Law. V intervjuju za Metro U.K. je ubranil ugled Marvel Cinematic Universa, ki je pred kratkim doživel kritiko zaradi vse večjega števila nadaljevanj, predzgodb, stranskih zgodb in televizijskih serij. Omenil je, da Marvelovi filmi vsakič prinesejo nekaj novega – kar pa ne more reči za Disneyjev drug veliki projekt – Vojne zvezd. "Razumem, da te stvari nekaj časa delujejo, potem pa pride nekaj drugega. A stvar z Marvelom je takšna, da v njihovem vesolju dovolijo, da vsak režiser ali igralec zgodbe prilagodi glede na svoj stil, tako kot to počnejo tudi pri stripih," je povedal Ruffalo. "Marvel jim v večini primerov dovoli prinesti nekaj novega v zgodbe."

icon-expand Prihajajoči projekti franšize Marvel FOTO: Profimedia

"Če pa gledamo Vojne zvezd, so zgodbe vedno zelo podobne," je še dodal. Letos so v kino prišli Doktor Strange v multivesolju norosti, Thor: Ljubezen in grom, novembra pa prihaja še Črni panter: Wakanda za vedno, svoje oboževalce pa so razveselili tudi s serijami Moon Knight, Ms. Marvel ter She-Hulk. Pred kratkim so razkrili svoje načrte še za prihajajoče filme in serije, zadnji film franšize Vojne zvezd pa je bil že leta 2019, ko je Vzpon Skywalkerja zaključil trilogijo. Trenutno so na voljo še serije Mandalorian, The Book of Boba Fett ter Obi-Wan Kenobi, prihaja pa še predzgodba filma Rogue One: Andor.