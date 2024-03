Mark Wahlberg film posnel s psom, čeprav je nanje alergičen

Mark Wahlberg se tokrat ni držal nepisanega pravila šovbizinisa: "Nikoli ne igraj z otroki ali živalmi," saj se mu je v novem filmu kot igralski kolega pridružil kosmatinec po imenu Ukai. Film Arthur the King je posnet po resnični zgodbi, v kateri se razvije močna vez med pustolovskim dirkačem in potepuškim psom.

S pasjim kolegom sta se med snemanjem močno povezala in drug do drugega gojila posebna čustva. "Ko ga je njegova trenerka spustila iz hiše, sem mu zažvižgal in pritekel je pred njo. Ko je prišla do hiše, je že pojedel nekaj zrezkov in nekaj kosov piščanca in tako sva hitro postala prijatelja," je povedal za revijo People.

Sprejeti moraš dejstvo, da se ti bo pes malo pokazal, bil je zelo dober v tem, kar počne. "Zavedati se moraš, da bo pes požel več pozornosti od tebe," se je pošalil igralec, ki se zaveda, da je bil Ukai glavna zvezda. "Bil je zelo dober v tem, kar je počel."

Wahlberg si je pri svojih 52 letih žaromete z veseljem delil s pasjim ljubljenčkom. Po več kot treh desetletjih v zabavni industriji je oskarjevemu nominirancu zelo pomembno, da film snema nekje blizu svoje družine, saj ji je zelo predan.