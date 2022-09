Mark Wahlberg opažen v Piranu

Hollywoodski zvezdnik Mark Wahlberg je bil opažen v Piranu. Zvezdnika je med sprehodom po slovenskem obmorskem mestu v objektiv ujel eden izmed očividcev in videoposnetek kasneje delil na družbenem omrežju TikTok. Wahlberg se v Piranu sicer mudi zaradi snemanja filma Our Man from Jersey, ki je zaradi svoje velikosti in pomembnosti ovito v tančico skrivnosti.

Eden izmed uporabnikov na družbenem omrežju TikTok je s svojimi sledilci delil videoposnetek zvezdnika Marka Wahlberga med sprehodom po Piranu. Igralec, ki je v Sloveniji zaradi snemanja filma Our Man from Jersey oz. v prevodu Naš človek iz Jerseyja, se je po ulici sprehodil v družbi varnostnika in drugih članov svoje ekipe.

V Piranu se je sicer že pred dnevi začelo snemanje visokoproračunskega filma s hollywoodskimi zvezdniki. Poleg Marka Wahlberga naj bi slovensko obmorsko mesto obiskala tudi Halle Berry.

Po nekaterih podatkih je snemanje omenjenega filma največji tovrsten tuji projekt pri nas. Produkcijska ekipa je zaradi tega zaprla večji del punte, kjer snemajo akcijske prizore, celotno snemanje pa je ovito v tančico skrivnosti.