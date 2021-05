Mark Wahlberg zaradi vloge v treh tednih pridobil skoraj deset kilogramov

Igralec, znan po dobri formi in fit telesu, se je za nekaj tednov prepustil nezdravim navadam in pridobil nekaj kilogramov. Zaradi vloge v filmu Father Stu pa se namerava zrediti še enkrat toliko, ob tem pa pojasnjuje, da vse to počne na zdrav način.

Mark Wahlberg je na družbenih omrežjih delil fotografijo, ki prikazuje njegov ''napredek'' pri pridobivanju kilogramov za potrebe nove vloge v filmu. V treh tednih se je zredil za več kot devet kilogramov, ob tem pa pokazal svoje telo pred in po zahtevani preobrazbi. 49-letnik je znan kot velik ljubitelj fitnesa in zdrave prehrane, zato je moral popolnoma spremeniti način življenja. V naslednjih tednih namerava pridobiti še dodatnih deset kilogramov, saj to zahteva njegova vloga v filmu Father Stu. Ob fotografijah je zapisal: ''Od leve slike izpred treh tednov do tega, zdaj'' in dodal sliki brez majice. Ob tem se je zahvalil tudi osebnemu kuharju, ki skrbi zanj. Višek kilogramov pa ni odvrnil njegove žene, Rhee Durham, ki je imela za nov videz soproga samo lepe besede:''In enako vroče je videti tudi v živo,''je pod objavo zapisala 42-letnica. Pohvalil pa ga je tudi igralski kolega Mario Lopez, ki je dejal, da zelo dobro nosi pridobljene kilograme. Za vse oboževalce, ki so izrazili strah zaradi hitre spremembe teže, pa so iz producentske hiše, ki stoji za filmom sporočili, da se je igralec pridobivanja mase lotil na pameten način, številka kilogramov se viša tudi zaradi naporne vadbe v telovadnici. Igralec Mark Wahlberg je znan kot ljubitelj fitnesa in zdravega načina življenja. Med gostovanjem v oddajiJimmy Kimmel Live je spregovoril o liku, ki ga bo upodobil v novi drami, to pa bo režirala Rosalind Ross. Gre za resnično osebo, nekdanjega borca, ki se je preselil v Los Angeles, da bi se posvetil igralski karieri in se po nesreči odločil, da bo postal duhovnik. Umrl je po redki bolezni, vendar je imel v svojem življenju zelo velik vpliv na večje število ljudi. V filmu naj bi zaigrala tudi Mel Gibson in Jacki Weaver.