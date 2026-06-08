Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Martin Gruber ostaja najbolj priljubljeni zdravnik

Ljubljana, 08. 06. 2026 08.48 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Gorski zdravnik

Življenje Martina Gruberja ni nikoli dolgočasno. Ob težkih primerih in družinskih preizkušnjah se mora tirolski gorski zdravnik vedno znova soočati tudi s preteklostjo, ki ga še danes spremlja, iz preteklih izkušenj pa se uči, da ne ponavlja starih napak v poklicnem in zasebnem življenju.

Zgodbo gorskega zdravnika Martina Gruberja in njegove družine gledalci spremljajo že več let, novih primerov in zapletov pa ne manjka niti v 19. sezoni serije, ki jo lahko od ponedeljka do četrtka spremljate na POP TV.

Gorskega zdravnika Martina Gruberja čakajo novi izzivi.
Gorskega zdravnika Martina Gruberja čakajo novi izzivi.
FOTO: POP TV

Ob tem, ko se dr. Martin Gruber spopada s svojimi težavami, pa se mora hote ali nehote vključiti tudi v družinsko dinamiko svojih pacientov. Že v prvi epizodi nove sezone tako spozna ločena starša, ki ju mora soočiti s težko diagnozo hčerke. Po selitvi v Ellmau, ki bi lahko bila nov začetek, 11-letna Mia hudo zboli. Medtem ko Martin vročično išče vzrok za njeno bolezen, se njen starejši brat Noah še vedno spopada z jezo, ki jo čuti zaradi ločitve staršev, brat Jakob pa ostane v Salzburgu, kjer je družina prej živela. Kot da bolezen enega od otrok ne bi bila dovolj, kmalu za Mio zboli še Noah; Martin odkrije, da je njuna bolezen genetskega izvora, reši pa ju lahko le presaditev kostnega mozga.

19. sezono serije Gorski zdravnik lahko že spremljate na POP TV.
19. sezono serije Gorski zdravnik lahko že spremljate na POP TV.
FOTO: POP TV

Medtem ko se zdravnik trudi rešiti svoje paciente, pa trpi njegov novi zakon s Karin Bachmeier. Nesrečna je tudi njegova hči Lilli Gruber, ki žaluje za nenadno smrtjo svojega dedka Rolfa Pflügerja in je trdno odločena, da mu izpolni zadnjo željo in prevzame podjetje za kmetijsko opremo. Ker Rolfu ni uspelo formalno urediti prenosa podjetja, je nova generalna direktorica njegova hči Caro Pflüger, ki pa ni pripravljena ustreči Lilli.

Zapletov v družini Gruber tako ne zmanjka niti v 19. sezoni, ki si jo lahko od ponedeljka do četrtka ogledate na POP TV.

gorski zdravnik martin gruber pop tv serija

Nik Škrlec in Lucija Harum razkrila svoja trika proti smehu med snemanjem

Vizita.si Gorski zdravnik nam je zaupal, če ga kdaj v resničnem življenju zamenjajo za pravega zdravnika
24ur.com 80-letni kirurg se po 56 letih v medicini še vedno veseli dela
24ur.com Ne zamudite nove sezone serije Gorski zdravnik
Bibaleze.si Dejstvo, ki ga številni oboževalci Gorskega zdravnika ne poznajo
Vizita.si Bolečina se nikoli ne pojavi brez razloga
24ur.com 'Če želimo premagati raka, moramo biti bolj agresivni od njega'
24ur.com Zgodba 72-letnega Tomaža Gržiniča: kako je živeti z demenco?
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
08. 06. 2026 09.51
Glede na število odhodov zdravnikov in radiologov naj zaposlijo enega alpa dva bergdoktorja, pa bo vse rešeno. Nobenih čakalnih vrst v zdravstvu ne bo več :-) :-)
Odgovori
0 0
travc
08. 06. 2026 09.29
Bi ga rabili pri nas.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'
Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'
To je razlog, zakaj dolgo nista imela otrok
To je razlog, zakaj dolgo nista imela otrok
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
zadovoljna
Portal
Izgubila 45 kilogramov in postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, raki zaupajo svojim občutkom
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, raki zaupajo svojim občutkom
Nekoč je bila rezervirana za jesen, letos jo bomo nosile poleti
Nekoč je bila rezervirana za jesen, letos jo bomo nosile poleti
Nutricistka svetuje: Ta poletna napaka vodi v prenajedanje
Nutricistka svetuje: Ta poletna napaka vodi v prenajedanje
vizita
Portal
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Novo zdravilo v obliki tablet skoraj podvoji preživetje bolnikov z rakom trebušne slinavke
Novo zdravilo v obliki tablet skoraj podvoji preživetje bolnikov z rakom trebušne slinavke
Preboj v raziskavah demence: ključ do preprečevanja v enem genu
Preboj v raziskavah demence: ključ do preprečevanja v enem genu
Ko se gripa sprevrže v paralizo
Ko se gripa sprevrže v paralizo
cekin
Portal
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Delo, ki lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
Delo, ki lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
moskisvet
Portal
Življenje je slovenska glasbenika ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila
Kraja avtomobila v 60 sekundah: nova elektronska metoda, ki skrbi voznike
Kraja avtomobila v 60 sekundah: nova elektronska metoda, ki skrbi voznike
Nekoč ena najlepših igralk, danes skoraj neprepoznavna
Nekoč ena najlepših igralk, danes skoraj neprepoznavna
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
dominvrt
Portal
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
okusno
Portal
S tem trikom bo losos vedno ostal sočen in poln okusa
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
voyo
Portal
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744