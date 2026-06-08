Martin Gruber ostaja najbolj priljubljeni zdravnik

Zgodbo gorskega zdravnika Martina Gruberja in njegove družine gledalci spremljajo že več let, novih primerov in zapletov pa ne manjka niti v 19. sezoni serije, ki jo lahko od ponedeljka do četrtka spremljate na POP TV.

Ob tem, ko se dr. Martin Gruber spopada s svojimi težavami, pa se mora hote ali nehote vključiti tudi v družinsko dinamiko svojih pacientov. Že v prvi epizodi nove sezone tako spozna ločena starša, ki ju mora soočiti s težko diagnozo hčerke. Po selitvi v Ellmau, ki bi lahko bila nov začetek, 11-letna Mia hudo zboli. Medtem ko Martin vročično išče vzrok za njeno bolezen, se njen starejši brat Noah še vedno spopada z jezo, ki jo čuti zaradi ločitve staršev, brat Jakob pa ostane v Salzburgu, kjer je družina prej živela. Kot da bolezen enega od otrok ne bi bila dovolj, kmalu za Mio zboli še Noah; Martin odkrije, da je njuna bolezen genetskega izvora, reši pa ju lahko le presaditev kostnega mozga.

Medtem ko se zdravnik trudi rešiti svoje paciente, pa trpi njegov novi zakon s Karin Bachmeier. Nesrečna je tudi njegova hči Lilli Gruber, ki žaluje za nenadno smrtjo svojega dedka Rolfa Pflügerja in je trdno odločena, da mu izpolni zadnjo željo in prevzame podjetje za kmetijsko opremo. Ker Rolfu ni uspelo formalno urediti prenosa podjetja, je nova generalna direktorica njegova hči Caro Pflüger, ki pa ni pripravljena ustreči Lilli.

Zapletov v družini Gruber tako ne zmanjka niti v 19. sezoni, ki si jo lahko od ponedeljka do četrtka ogledate na POP TV.