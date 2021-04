Martin Scorsese bo producent novega filma z glasbo Georgea Gershwina

Film bo pripovedoval o mladi ženski v New Yorku, ki jo navdihujeta življenje in Gershwinova glasba, poročata filmski reviji Variety in Hollywood Reporter. Uporabo njegove glasbe naj bi dovolili skrbniki dediščine umetnika, ki se je rodil 26. septembra 1898 v newyorškem Brooklynu.

Gershwin je po svetu zaslovel s svingovskimi melodijami, kot staSummertimeinI Got Rhythm. Med njegovimi najbolj znanimi kompozicijami pa so Rapsodija v modrem, Amerikanec v Parizu, opera Porgy in Bess ter muzikali, kot soLady, Be Good!inSmešni obraz. Umrl je 11. julija 1937 v starosti 38 let zaradi možganskega tumorja.