Martin Scorsese načrtuje nov triler z Leonardom DiCapriem

Hollywoodski režiser Martin Scorsese po sodelovanju z Neflixom pripravlja nov projekt za ponudnika pretočnih storitev Apple. Visokoproračunski triler Killers of the Flower Moon, v katerem bosta zaigrala Leonardo DiCaprio in Robert De Niro, bo produciral Apple TV+, so poročali specializirani hollywoodski portali za film. Partner bo Studio Paramount.

Režiser Martin Scorsese je lani ustvaril mafijski ep Irec, potem ko so pravice zanj prodali tradicionalni studii zaradi visokih stroškov več kot 140 milijonov evrov. Za njegov novi film pa je pogodbo dobil tehnološki velikan Apple s svojim novim ponudnikom pretočnih storitev. Proračun filma bo znašal več kot 130 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. icon-expand Spet bosta sodelovala. FOTO: Profimedia Triler, nastal po istoimenski knjigi ameriškega novinarja Davida Granna, se bo osredotočil na množični poboj Indijancev plemena Osage v Oklahomi, kjer so v 20. letih prejšnjega stoletja odkrili nafto. Ko se je število smrtnih žrtev večalo, je primer prevzel novoustanovljeni FBI in razvozlal veliko zaroto ter enega najhujših zločinov v ameriški zgodovini. Scorsese želi film posneti tudi pri domorodcih v okrožju Osage. Kdaj se bo začelo snemanje, še ni znano. Ponovno bo sodeloval z Leonardom DiCapriem, s katerim sta posnela že Tople New Yorka, Letalec, Zlovešči otok, Dvojno igro in druge ... Apple si je nedavno zagotovil tudi pravice za še en visokoproračunski igrani celovečerec, vojno dramo Greyhound z oskarjevcem Tomom Hanksom. Glavni igralec je napisal tudi scenarij. Datuma predvajanja še niso objavili.