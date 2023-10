Martin Scorsese pravi, da je pri 80 letih težko snemati filme

Legendarni filmski ustvarjalec Martin Scorsese pravi, da je snemanje filmov pri 80 letih "trdo delo" in da moraš "imeti gorečo željo po tem, da bi nekaj povedal". V pogovoru za Sky News na premieri svojega novega filma Killers of the Flower Moon na Londonskem filmskem festivalu je režiser na vprašanje, ali ne bi raje počival, dejal: "Bistvo je, da je to zelo težko delo in da si ga moraš res želeti."

V njegovem najnovejšem filmu – nekakšnem mračnem vesternu – ponovno sodeluje z Leonardom DiCapriom , da bi povedal resnično zgodbo o nizu umorov, spregledanih v Oklahomi v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, kjer so bili avtohtoni ameriški domorodci umorjeni med brutalnim grabežem zemlje zaradi nafte pod njihovimi naselji.

Sloviti režiser je dejal še, da je veliko razočaranje, da je stavka hollywoodskih igralcev preprečila, da bi zvezdniki, ki so nastopili v njegovem zadnjem filmu, z njim stopili na rdečo preprogo in predstavili film, ki so ga skupaj ustvarili.

Medtem ko so se člani sindikata borili za večjo zaščito glede tega, kako studii uporabljajo umetno inteligenco, in v času, ko kinematografi še vedno trpijo zaradi manjšega občinstva, ki se še ni vrnilo na raven pred pandemijo, je Scorsese spregovoril o svojih upih za prihodnost filma.

"Upam, da se bo kinematografija z novo tehnologijo, ko jo bodo mladi videli na nov način, razvila v novo obliko," je povedal in dodal: "To je odvisno od mlajših." Killers of the Flower Moon bo v kinih na ogled od 20. oktobra.