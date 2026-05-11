Martin Short prvič javno spregovoril o smrti svoje hčerke

Priljubljeni igralec in komik Martin Short je prekinil tišino po smrti hčerke Katherine, ki je februarja izgubila dolgoletno bitko z duševno boleznijo in mejno osebnostno motnjo. Short je v ganljivem intervjuju povedal, da je njena smrt "nočna mora za družino." Katherine je umrla februarja, stara 42 let, na svojem domu v Hollywood Hillsu. Urad okrožnega zdravniškega preglednika v Los Angelesu je potrdil, da je umrla zaradi samomora.

Umrla je hčerka Martina Shorta, Katherine. FOTO: Instagram

V oddaji CBS News Sunday Morning je 76-letni Short primerjal smrt svoje hčerke s smrtjo svoje žene Nancy Dolman, ki je leta 2010 umrla zaradi raka na jajčnikih, stara 58 let. "Razumem, da sta duševno zdravje in rak, tako kot v primeru moje žene, bolezni. Včasih pa so te bolezni na žalost neozdravljive," je dejal Short. "Moja hči se je dolgo borila s skrajnimi duševnimi težavami, mejno osebnostno motnjo in drugimi težavami ter se po najboljših močeh trudila, dokler ni več zmogla."

"Nancyjine zadnje besede so bile: 'Martin, spusti me.' In poslednje, kar mi je Katherine rekla, je bilo: 'Očka, spusti me.'" Zvezdnik je k temu dodal, da si močno želi, da bi duševno zdravje spravili iz sence in se ljudje ne bi sramovali govoriti o njem. "Ne skrivam se pred besedo samomor, a hkrati sprejemam, da je to lahko zadnja stopnja bolezni," je iskreno povedal strti oče. Katherine je bila najstarejša od treh otrok, ki sta jih posvojila Short in Dolman. Večinoma se je izogibala medijski pozornosti, čeprav se je včasih udeležila dogodkov in očeta spremljala na rdečih preprogah. Leta 2006 je diplomirala iz psihologije in študij spola na Univerzi v New Yorku, leta 2010 pa magistrirala iz socialnega dela na Univerzi v Južni Kaliforniji, nato pa delala v zasebni praksi kot klinična socialna delavka.

katherine in martin short FOTO: Instagram