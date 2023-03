Maruša in Metka Majer: Ljudje niso vedeli, da sva dve

V osrednji informativni oddaji 24UR lahko v naboru novinarjev spremljate tudi Metko Majer, njeno sestro dvojčico, Marušo Majer, pa kot igralko že leta spremljamo v različnih filmih in gledaliških igrah, sedaj pa jo lahko spremljamo tudi na VOYO v seriji Gospod profesor.

Marsikdo ni vedel, da ima novinarka Metka Majer sestro Marušo ali da ima priznana slovenska igralka Maruša Majer sestro Metko. Da, dve sta. In ne, igralka ni tudi novinarka in novinarka ni tudi igralka. Dvojčic Majer, ki sta odraščali v Mariboru in tam obiskovali gimnazijo, ni najlažje dobiti hkrati na intervju, a sta tokrat vseeno naredili izjemo in sprejeli vabilo v POPkast. Maruša in Metka sta v pogovoru obujali spomine na otroštvo, odraščanje, prvo sestrsko 'ločitev' in delili anekdote z ulic, kjer ju včasih pozdravljajo neznani ljudje. "Če srečava koga iz osnovne šole, vedno ve, katera sem jaz, in seveda ve, da imam sestro. Iz najinega kasnejšega obdobja pa se zgodi, iz časa fakultete, ker sva hodili na različna faksa, pa so ljudje, ki jih preseneti dejstvo, da sva dve. Obe slabše vidiva, zato včasih koga ne pozdraviva," v smehu povesta sestri Majer in dodata, da se še danes, čeprav imata obe službo, ki je na očeh javnosti, zgodi, da kdo ne ve, da sta dve.

Kako sta se obe znašli v poklicu, ki poteka pred kamero? "Začetek je nekako enak. Skupaj sva hodili na gimnazijo in smo tam imeli eno zelo močno gledališko šolo s profesorji, ki so se zelo trudili, da bi nam nudili res kakovostno obšolsko dejavnost. Kaj sva od tega vzeli, je odvisno od karakterja. Jaz sem v nekem trenutku šla bolj v impro ligo, Maruša pa bolj v gledališke vode," je povedala novinarka Metka in dodala: "Je pa res, da če čisto priznam, po koncu srednje šole nisem vedela, kaj bi, in se mi je zdelo novinarstvo okej in nekako tudi splet okoliščin in naključje, da sem se v tem našla in pristala na televiziji."