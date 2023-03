Maruša Majer o svojem liku v seriji: Malo je prismuknjena

V novi sezoni serije Gospod profesor lahko sprmeljamo kar nekaj novih obrazov, med drugim tudi priznano igralko Marušo Majer, ki je upodobila profesorico Barbaro. Ta se je skozi drugo sezono zapletla z enim od sodelavcem. S kateri? Več na VOYO, kjer je vsak četrtek na voljo nova epizoda priljubljene serije, ki je navdušila tako staro kot mlado.

"Serija prinaša, ne samo radost in zabavo, ampak tudi da ima nek trenutek odpiranja problematik in tem, ki jih ljudje neradi odpiramo v smislu težav odraslih in mladih," pravi Maruša in dodaja, da je njen lik zelo na strani profesorja Sama Demšarja, ker imata enak pristop k poučevanju dijakov in se včasih strinja z njegovim ne toliko koncencionalnemu pristopu poučevanja.