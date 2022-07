Marvel razkril svoje prihajajoče projekte: Maščevalci se vračajo

Na razkritje zgodbe ne bomo čakali dolgo, saj so projekti že napovedani – Ant Man in Osa ter Secret invasion bosta otvorila fazo, dobili pa bomo tudi nekaj večjih naslovov, ki smo jih dolgo čakali. Potrjen je bil 4. del filmov o stotniku Ameriki: Captain America: New World Order, že znanim superjunakom pa se pridružujejo The Marvels, Echo, Blade, Ironheart, Thunderbolts in Agatha: Coven of Chaos. Prihaja tudi nova serija o Daredevilu, oboževalce pa sta najbolj razveselili tudi napovedi novega filma Varuhi galaksije in druga sezona serije Loki. Zabaval nas bo tudi priljubljeni Groot v svoji animirani seriji I am Groot, vrača pa se tudi prijazni soseski pajek v filmu Spider-Man: Freshman Year.