Maša Grošelj o seriji Lp, Lena: Česa podobnega v slovenščini še nismo gledali

Mašo Grošelj smo najprej spoznali v izvirni seriji Lp, Lena. Tam je igrala študentko Mio, ki je precej resna. "Mia, ki jo igram v seriji Lp, Lena, ni ravno žurerka, ampak je zelo resna in ambiciozna ženska, ki gre v obeh sezonah, samo enkrat na žurko skupaj z Leno, Zalo in Nikolo," je opis Mie in primerjavo sebe z njo začela Maša ter nadaljevala: "In moram priznati, da tako resna nisem bila v svojih študentskih letih, vseeno sem malo več žurala kot ona, vendar pa vseeno ni bilo tako divje kot pri ostalih treh prijateljih iz serije. Na svoja študentska leta gledam kot na čas, ko sem bila najbolj svobodna in hkrati najmanj obremenjena z 'odraslim' življenjem, ki je kasneje sledilo. In ravno zato so bila zame to najlepša leta, za katera mi je dostikrat žal, da so se že končala."

Igralka, ki je le pred nekaj tedni magistrirala, pravi, da ji niti Mia iz Lp, Lena, niti Monika iz Najinih mostov nista preveč podobni. "V bistvu mi nobena od teh dveh vlog ni ravno blizu in pri obeh sem bila dostikrat zelo jezna na njiju, ko sem ju igrala. Čeprav sta obe vlogi moji in ju imam zelo rada, sta mi šli velikokrat zelo na živce. Z Mio imam mogoče skupnega to, da navzven delujem nekakšna, ko pa me malo bolj spoznaš pa o meni ugotoviš nekaj za kar si nikoli ne bi mislil, da je tam. Z Moniko pa imam predvsem skupen pogum in skrb za druge."

Lp, Lena: česa podobnega v našem maternem jeziku še nismo gledali

Maša pravi, da je serija primerna za vse, še posebej pa za študente in mlade zaposlene, ki se lahko z glavnimi liki poistovetijo. "Serija govori o mladi ženski in njenih študentskih in kasneje službenih pripetljajih, ki jo silijo k temu, da počasi preklopi iz breskrbnega življenja v odraslo, da odraste. Prav tako pa je polna humorja, duhovitih in posebnih likov, bizarnih situacij in seveda tudi zadosti romantike. To serijo si moraš ogledati, ker je zabavna, sproščujoča in predvsem, ker česa podobnega v našem maternem jeziku še nismo gledali."

Lp, Lena je bil Mašin prvi projekt po rojstvu sina in je bila vrnitev na delovno mesto zanjo posebno doživetje. Še toliko lepša pa je bila vrnitev, ker je bila del projekta, kjer je sodelovala s svojima prijateljicama iz akademije Saro Dirnbek(Lena) in Zalo Ano Štiglic (Zala). "Prijateljstva nam ni bilo treba igrati, saj smo bile še iz akademije zelo povezane. Drugače pa se spomnim, da mi je bilo obakrat žal, da nisem imela še več snemalnih dni, saj sem res z užitkom prihajala na delo."