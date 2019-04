Maščevalci podirajo rekorde gledanosti

Filmska kritičarka za revijo Empire Helen O’Hara je prepričana, da je k uspešnosti filma pripomogla tudi vložki v posamezne like Maščevalcev. "Pred tem filmom je bilo še 21 drugih, skozi katere si lahko podrobneje spoznal like in se nanje navezal. Zato nas zdaj še toliko bolj skrbi, kaj se bo zgodilo z njimi," je dejala za BBC News.

Do zdaj je svetovna uspešnica tako skupaj prinesla že preko 1,2 milijarde evra dobička, s čimer je postala prvi film, ki je v le petih dneh dosegel tako visoko gledanost oz. dobiček. S tem so Maščevalci presegli sami sebe, saj je prejšnji rekord nosil prav tretji del franšize Maščevalci: Brezmejna vojna. S tem je film upravičil vse napovedi o rekordni gledanosti.

O'Harava je tudi zavrnila teorijo, da bi zaradi uspešnosti Maščevalcev, drugi filmi izgubili na gledanosti. "Slišala sem, da so bile nekatere kino dvorane popolnoma razprodane, saj so si ljudje v kinih ogledali tudi druge filme," je razložila.

Nad uspešnostjo filma so navdušeni tudi njegovi igralci. Številni so svoje veselje in hvaležnost do oboževalcev delili preko kar preko družbenih omrežij. Marvel je na svojem Instagramu zapisal, da ima vsako potovanje tudi zaključek. In vse kaže, da je njihov zaključek epski.