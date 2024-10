Matej Puc: Zelo imam rad umirjen entuziazem

Četrtek je dan za Hišo ljubezni! Na VOYO je že na voljo nova epizoda, v kateri smo spoznali glavne like, med drugim tudi Mareta, ki ga igra Matej Puc. Igralec je na prizorišču serije z nami poklepetal o snemanju in vseh, s katerimi je sodeloval. "Že na prvem sestanku, ki sem ga imel za serijo, sem spoznal dva človeka, ki sta mi postala zelo ljuba in simpatična in prijetna," je povedal Puc in dodal: "Vladal je nekakšen umirjen entuziazem."