Matej Zemljič in Mila Peršin: Druga sezona Skrito v raju je še boljša od prve

Jutri ob 20:10 na ulicah verjetno ne bo žive duše, saj na POP Tv prihaja druga sezona serije Skrito v raju. Ogleda prihajajoče sezone pa se veselita tudi igralca Matej Zemljič in Mila Peršin. "Jaz bom gledal že danes na Voyu, menda pride 21:10," je povedal Matej Zemljič.

Nova sezona pa bo postregla z obilo novostmi. Saška bo namreč postala mamica, kar je njen lik nekoliko spremenilo. "Malo jo je, predvsem se mi zdi, da se na začetku še malo lovi v tej vlogi novo pečene mamice, ampak drugače fokus še kar ostaja na Dinu," je povedala igralka Mila Peršin. Matej pa je bil v vlogi Marka do sedaj velik ženskar. "Drugače se Mark v drugi sezoni malo zresni, odpre novo ambulanto, začne zopet nadaljevati študij medicine, kaj pa bo na sodišču pa se izve v prvi epizodi," je povedal Zemljič.

Soigralca sta složna, da je druga sezona še boljša od prve. "Jaz se veselim, da jo pogledam in obudim spomine na snemanje in mislim, da bo še boljša," je dejala Mila. Igralca pa se že izjemno veselita tudi interakcij z vsemi gledalci serije. "Lepo je, ko predvsem otrokom polepšaš dan, ko te zagledajo na ulici in te prosijo za fotografijo in avtogram," je dejal Zemljič, ki je poudaril, da z oboževalci serije, nikoli ni imel slabe interakcije in da so bili vedno vsi izjemno prijazni, njegovemu mnenju se je pridružila tudi igralka.

Druga sezona se začne že v ponedeljek, 17. februarja, ob 20. uri, na POP TV!