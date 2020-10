Matej Zemljič o vlogi v filmu Posledice: Na to vlogo sem najbolj ponosen

V slovenskem filmu Posledice se je v glavni vlogi preizkusil mladi igralec Matej Zemljič, ki ga sicer lahko spremljamo tudi v seriji Najini mostovi. S priljubljenim 25-letnikom smo govorili o vlogi, ki jo ima v filmu in primerjavi med snemanjem serije in filma.

Matej Zemljič je prav s filmom Posledice dobil večjo prepoznavnost, saj se je film zapisal v slovensko filmsko zgodovino. Velja za kritiško enega boljših in ko je izšel, ga oboževalci filma niso mogli prehvaliti. Leta 2018 je bil film eden najbolje sprejetih na Festivalu slovenskega filma.

Darko Štante: vzgojitelj, režiser, idejni vodja Navdih za zgodbo filma Posledice, ki govori o problematičnih najstnikih, je režiser Darko Štante dobil v vzgojnem zavodu, kjer je zaposlen kot vzgojitelj. Darko je prepričan, da so zgodbe mladostnikov prevečkrat zamolčane, sploh tiste, ki so malo bolj problematične. In če se problematični fantje zdijo zgolj problematični, režiser poudarja, da si nekateri želijo le topline in stabilnega doma.

Film sicer predstavi Andrejevo zgodbo, ki ima zaradi neprimernega in nasilnega vedenja težave s starši, šolo, socialno delavko, policijo in sodnico. Ko pristane v vzgojnem zavodu, si svoje mesto izbori v manjši tolpi fantov, ki jo vodi Žele. Skupaj se zapletajo v objestne avanture, zaznamovane z nasiljem, kriminalnimi dejanji, zabavami, drogami in alkoholom. Pod mladostniško objestnostjo pa Andrej skrbno varuje svojo skrivnost. Nova prijateljstva v njem prvič vzbudijo občutke varnosti in sprejetosti. Vendar ti ne trajajo dolgo, saj se po spletu okoliščin znajde pred težkimi odločitvami in spoznanji.

icon-expand Matej Zemljič v filmu Posledice. FOTO: Profimedia

'Proces snemanja filma je bil zelo poglobljen' "Na snemanje filma Posledice me vežejo zelo lepi spomini. Celotna filmska ekipa je bila zelo entuziastična, vsi smo si želeli narediti nekaj dobrega in mislim, da nam je to tudi uspelo. Lahko bi rekel, da sem s to vlogo do sedaj najbolj zadovoljen," je za 24ur.com povedal Matej, ki ga lahko spremljamo tudi v Najinih mostovih. Mladi igralec je na vprašanje, kako lahko primerja snemanje filma in televizijske serije, odgovoril: "Snemanje se zelo razlikuje. Pri seriji ni nekih večjih predpriprav in tudi samo snemanje poteka precej hitreje kot snemanje filma. Proces tega filma je bil zelo poglobljen. Vaditi smo začeli že pol leta pred samim snemanjem. Režiser Darko Štante nas je odlično vodil. Ker je tudi sam vzgojitelj v vzgojnem zavodu, nam je pomagal razumeti način življenja gojencev."

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right