Matej Zemljič v Beogradu prevzel nagrado za najboljši film Brazgotine

Brazgotine so v Beogradu doživele svojo mednarodno premiero, žirija pa je filmu podelila nagrado 'best film'. V obrazložitvi je izpostavila sposobnost filma, da zgodbo pripoveduje onkraj besed, z zadržanostjo, vizualnim jezikom in izjemno natančnim občutkom za režijo. Z minimalizmom, v katerem vsak filmski element pridobi pomen, film po mnenju žirije dokazuje, da najmočnejše zgodbe včasih potrebujejo najmanj razlage.

Igralec matej Zemljič in režiser Anže Grčar med snemanjem filma Brazgotine. FOTO: Tadej Pernuš

V središču filma je Tibor (Matej Zemljič), ki se po tragični nesreči, za katero se čuti krivega, vrne domov in se mora soočiti z družino žrtve ter lastnim občutkom krivde. Mojca Funkl nastopa v vlogi Alenke, matere žrtve, Robert Prebil v vlogi njenega moža Roberta, Nataša Burger pa igra Tiborjevo mater. Njihovo boleče soočenje postopoma odpira možnost odpuščanja in celjenja ran. Film je nastal v produkciji Tramal Films in Nuframe, producentka je Nina Robnik, finančno pa sta ga podprla Slovenski filmski center in Studio Viba Film Ljubljana.

Nagrado je prevzel Matej Zemljič. FOTO: Arhiv STARAGARA