Matej Zemljič: Vzvišenost mojega lika je samo fasada

"Igram Marka Steinerja, študenta medicine, ki nekako prihaja iz bogate zdravniške družine. Nekako je Mark zelo melanholičen, nima kaj dosti prijateljev. Včasih celo ciničen in zato velikokrat izpade celo malo, kako bi rekel, vzvišen. V bistvu pa je vse to samo fasada, za katero skriva svojo travmatično izkušnjo iz preteklosti," je za 24ur.com na kraju snemanja serije Skrito v raju, ki prihaja na POP TV že letos, o svojem liku povedal Matej Zemljič in dodal: "Ne smem sicer preveč razkriti, a sem omenil, da ima ta lik določeno travmo, ki jo je doživel, in veliko sem se ukvarjal s tem, kako je Marka ta travma determinirala, kaj je pustila v njem, kakšne posledice in kaj v bistvu mora vse požreti in prikriti, da normalno živi."