Mathieu Amalric: V čast mi je bilo zaigrati zlobneža v Jamesu Bondu

Slovenijo je obiskal francoski režiser in igralec Mathieu Amalric, ki je zaigral tudi v uspešnicah James Bond, Grand Budapest hotel in Münich. "Sem režiser, ki je začel tudi igrati in ne obratno," pravi Amalric, ki bo čez štiri dni praznoval 57. rojstni dan. Z režijo je začel leta 1997 v nizkoproračunskem celovečernem prvencu Mange ta soupe, ki mu je leta 2001 sledila še celovečerna drama Stadion Wimbledon (Le stade de Wimbledon). Za film Turneja (Tournée, 2010) je na filmskem festivalu v Cannesu leta 2010 prejel nagrado za najboljšo režijo. V vlogi igralca se je izkazal v številnih filmskih uspešnicah priznanih režiserjev. Videli smo ga lahko v vlogi zlobneža v Jamesu Bondu Kvantum sočutja, v z oskarjem nagrajenemu filmu Wesa Andersona Grand Budapest hotel in v drami Stevena Spielberga München. "Bolj je šlo za to, da sem lahko spoznal te režiserje. Za Jamesa Bonda pa ... nikoli si nisem mislil, da bom igral v Jamesu Bondu. Ampak, ko te povabijo k sodelovanju, je boljše, da prideš skozi avdicije in dobiš vlogo. Bilo je zabavno. Vsi zlobneži v Bondu so bili neverjetni igralci. Bilo mi je v čast," je povedal Amalric. V Ljubljani je predstavil tudi svoj tretji dokumentarni film o ameriškemu saksofonistu Johnu Zornu, ki ga je posnel tudi v Ljubljani. Zato je prišel leta 2019 na naš jazz festival. Zorna je spoznal leta 2008, dve leti kasneje sta začela sodelovati in snemati prvi dokumentarni film. "Tega poslanstva še vedno nisva zaključila, na koncu sva le dodala Se nadaljuje," pravi Amalric. In še dodaja, da mu je s svojo energijo Zorn spremenil življenje.