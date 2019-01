Mati umorjenega dečka zgrožena, da je film nominiran za oskarja

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanostije objavila nominirance za najbolj odmevne filmske nagrade oskar v 24 kategorijah. S po desetimi nominacijami v kategoriji za najboljši film vodita Roma in Najljubša, med nominiranimi filmi pa je tudi Detainment.

Drama je posneta po resničnih dogodkih in v 30 minutah poustvari trenutke pred in po smrti dveletnega Jamesa Patricka Bulgerja. Britanska desetletnika Jon Venables in Robert Thompson sta namreč leta 1993 iz nakupovalnega središča odpeljala dvoletnika, ga grozljivo mučila, nato pa položila na železniški tir, da ga je povozil vlak. Deček je pred smrtjo utrpel kar 42 različnih poškodb, Jon in Robert pa sta postala najmlajša obsojena morilca v zgodovini Velike Britanije.