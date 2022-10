Nedeljske popoldneve na POP TV to jesen preživljamo v družbi Tanje Postružnik Koren in Matjaža Javšnika. Njuna misija: v oddaji Zelena dežela odkrivati lepote naše države. V našem studiu se je oglasil Matjaž Javšnik, ki je med drugim povedal, koliko koncev in krajev Slovenije je povsem na novo spoznal samo zaradi snemanja oddaje ter kako sta se s Tanjo ujela v voditeljski vlogi.