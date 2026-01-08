Igralec shujšal zaradi vloge: Tako lahek nisem bil od srednje šole

55-letni hollywoodski igralec Matt Damon je v najnovejši epizodi podkasta Jasona in Travisa Kelceja šokiral s svojo telesno preobrazbo za potrebe novega filma Odiseja , ki je eden izmed letošnjih težko pričakovanih vrhuncev filmografije. Matt je razkril, da je zaradi svoje vloge shujšal na 74 kilogramov – toliko je nazadnje tehtal v srednji šoli.

V pogovoru z bratoma Kelce se je Damon skliceval na fotografijo s snemanja, ki je pred kratkim zaokrožila po spletu in na kateri je videti v dobri formi, a popolnoma drugače. "Ja, bil sem res v dobri formi. Izgubil sem veliko teže. Režiser Christopher Nolan je rekel, da me želi vitkega, a močnega. Kar je težko dosegljiva oblika," je povedal na začetku igralec. Posledica sprememb je bila tudi drastična sprememba prehrane, pri kateri je Mattu pomagal zdravnik: "Dobesedno sem nehal jesti gluten. Pred tem sem tehtal med 84 in 90 kilogrami, celoten film pa sem posnel s 76 kilogrami. Tako lahek nisem bil že od srednje šole. Torej je bilo veliko treninga in res stroga dieta," je pojasnil. Ob koncu je razkril še, da se k svoji prejšnji dieti po snemanju filma ni vrnil.

"Konec je. Nehal sem jesti brezglutensko hrano. Našel sem pivo brez glutena. Že tako dolgo nisem jedel glutena, da ne morem ugotoviti, ali je dober ali ne. Torej je to dober znak," je razkril.