Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Igralec shujšal zaradi vloge: Tako lahek nisem bil od srednje šole

Los Angeles, 08. 01. 2026 14.11 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
A. J.
Matt Damon

Priljubljen igralec Matt Damon je v podkastu bratov Kelce razkril, da je za novo filmsko vlogo v Odiseji shujšal na 74 kilogramov, kolikor ni tehtal že od srednje šole. Zaradi stroge diete zdravnika in treningov je moral opustiti tudi gluten, a se po snemanju ni vrnil k stari prehrani.

55-letni hollywoodski igralec Matt Damon je v najnovejši epizodi podkasta Jasona in Travisa Kelceja šokiral s svojo telesno preobrazbo za potrebe novega filma Odiseja, ki je eden izmed letošnjih težko pričakovanih vrhuncev filmografije. Matt je razkril, da je zaradi svoje vloge shujšal na 74 kilogramov – toliko je nazadnje tehtal v srednji šoli.

Matt Damon med snemanjem filma Odiseja.
Matt Damon med snemanjem filma Odiseja.
FOTO: Profimedia

V pogovoru z bratoma Kelce se je Damon skliceval na fotografijo s snemanja, ki je pred kratkim zaokrožila po spletu in na kateri je videti v dobri formi, a popolnoma drugače. "Ja, bil sem res v dobri formi. Izgubil sem veliko teže. Režiser Christopher Nolan je rekel, da me želi vitkega, a močnega. Kar je težko dosegljiva oblika," je povedal na začetku igralec. Posledica sprememb je bila tudi drastična sprememba prehrane, pri kateri je Mattu pomagal zdravnik: "Dobesedno sem nehal jesti gluten. Pred tem sem tehtal med 84 in 90 kilogrami, celoten film pa sem posnel s 76 kilogrami. Tako lahek nisem bil že od srednje šole. Torej je bilo veliko treninga in res stroga dieta," je pojasnil. Ob koncu je razkril še, da se k svoji prejšnji dieti po snemanju filma ni vrnil.

"Konec je. Nehal sem jesti brezglutensko hrano. Našel sem pivo brez glutena. Že tako dolgo nisem jedel glutena, da ne morem ugotoviti, ali je dober ali ne. Torej je to dober znak," je razkril.

Matt Damon
Matt Damon
FOTO: Omrežje X

Prejšnji mesec je Universal Pictures izdal napovednik za film Odiseja, priredbo istoimenske Homerjeve starogrške pesnitve. Film je opisan kot mitski akcijski ep, posnet po vsem svetu z uporabo povsem nove filmske tehnologije.

Preberi še Kinematografi že leto pred izidom Odiseje razprodali vstopnice

V napovedniku vidimo Damona kot Odiseja in utrinke iz njegovega življenja med trojansko vojno, vključno s trojanskim konjem, ter njegovo dolgo vrnitev domov. Poleg Damona v filmu igrajo še Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, John Leguizamo, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron in Benny Safdie.

matt damon odiseja shujšal

Se Miley Cyrus vrača v igralski svet?

Julia Roberts danes ne bi mogla igrati v Čednem dekletu

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
08. 01. 2026 15.39
Najboljši recept za tiste, ki nikakor ne morejo shujšati, je biti brez hrane en mesec ... vam garantiram, da boste 100% shujšali.
Odgovori
+1
2 1
Watch-Man X
08. 01. 2026 16.45
Sam pol se ti holostrol poviša če nič ne ješ.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
dominvrt
Portal
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445